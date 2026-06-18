Hugh Jackman und Sutton Foster sollen in Liebeskrise stecken

Hugh Jackman (57) und Sutton Foster (51) sollen sich mitten in einer handfesten Beziehungskrise befinden. Laut einem Bericht des Magazins Woman's Day haben die beiden ein ernstes Problem: Es fehlt ihnen schlicht die Zeit füreinander. Ein Insider schildert, dass die frische Romanze des australischen Schauspielers und der US-amerikanischen Schauspielerin unter den vollen Terminkalendern beider zu leiden habe und die beiden "wie Schiffe in der Nacht" aneinander vorbeiziehen würden. Das Paar war erst im Januar 2025 offiziell als Pärchen an die Öffentlichkeit gegangen. Hugh ist laut der Quelle regelrecht ein Arbeitstier. Neben seinen jüngsten Hauptrollen in "The Sheep Detectives" und "The Death of Robin Hood" soll er künftig in Ridley Scotts (88) Neuverfilmung von "Schatzinsel" den Piraten Long John Silver spielen – an der Seite von Bill Skarsgård (35) und Jodie Comer (33).

Auch Sutton ist alles andere als untätig: Die Schauspielerin balanciert ihre eigene Karriere mit dem Alltag als Mutter ihrer neunjährigen Tochter Emily Dale. Laut dem Insider tue sie sich schwer damit, Hugh zu all seinen zahlreichen Events zu begleiten, zu denen er sie einlade. "Sutton findet es schwer, bei so vielen Veranstaltungen an Hughs Seite zu sein, und er lädt sie zu absolut jeder einzelnen ein", wird die Quelle zitiert. Hughs Arbeitseifer soll ihr inzwischen sogar ein Verständnis dafür gegeben haben, wie es Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) in der Ehe ergangen sein mag: "Hugh ist ein Workaholic, und sie beginnt zu verstehen, wie einsam Deb sich manchmal gefühlt haben muss", so der Insider weiter.

Dabei gerät das Paar ohnehin immer wieder in den Fokus der Öffentlichkeit – und das nicht immer wohlwollend. Zuletzt sorgte Hughs Instagram-Post von der Premiere von "The Death of Robin Hood" für einen Sturm der Entrüstung unter seinen Fans. Nutzer kommentierten das gemeinsame Foto der beiden mit Aussagen wie "Das ist so peinlich" oder "Hör auf, Bilder mit ihr zu posten. Buchstäblich niemand unterstützt diese Beziehung." Auch ihr gemeinsamer Auftritt bei der diesjährigen Met Gala in New York, wo sie händchenhaltend posierten, wurde von vielen als verletzender Affront gegenüber Deborra-Lee empfunden. Hugh und seine Ex-Frau hatten 27 Jahre lang gemeinsam gelebt, bevor ihre Scheidung im Juni letzten Jahres offiziell besiegelt wurde. Deborra-Lee selbst hatte zuletzt mit einem vieldeutigen Kommentar in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt, der von vielen Fans als Seitenhieb auf Hugh gedeutet wurde.

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York, April 2026