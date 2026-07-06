Marvel-Star Hugh Jackman will zurück ins Fantasy-Universum

Marvel-Star Hugh Jackman (57) sorgt gerade mit einem überraschenden Geständnis für Aufsehen: Der Schauspieler denkt ernsthaft über ein Comeback als legendärer Monsterjäger Van Helsing nach. In einem neuen Interview mit Joblo blickt Hugh auf seinen bislang einzigen Horrorfilm aus dem Jahr 2004 zurück und macht klar, dass er sich eine Rückkehr in das düstere Fantasy-Universum gut vorstellen kann. Damals stand der Australier noch am Anfang seiner großen Hollywood-Karriere, heute ist er weltberühmt – doch die Rolle des Vampir- und Kreaturenjägers lässt ihn offenbar nicht los.

Schon in vorherigen Interviews verriet er, dass sein damaliger Vertrag bereits Möglichkeiten für weitere Filme vorgesehen hatte. Ein Sequel kam damals jedoch nie zustande. "Van Helsing" war zwar mit einem Budget von rund 160 Millionen US-Dollar eine der teureren Produktionen seiner Zeit, spielte mit 300 Millionen US-Dollar an den Kinokassen für Universal Pictures aber weniger ein als erhofft und galt somit als Flop. Die Fortsetzungspläne wurden damit auf Eis gelegt. Mit der Zeit entwickelte sich allerdings der Vampir-Streifen durch starke VHS- und DVD-Verkäufe zu einem kleinen Kultfilm mit treuer Fangemeinde.

Vor seinem Durchbruch war Hugh außerhalb Australiens kaum bekannt. Erst als er im Jahr 2000 in "X-Men – Der Film" die Rolle des Wolverine übernahm, wurde er quasi über Nacht zum internationalen Star. "Van Helsing" war daher für Hugh eine besondere Station in seiner frühen Hollywood-Karriere. Die Zeit am Set beschreibt Hugh rückblickend gerne als intensive Phase, in der viel gelacht wurde – sowohl mit Regisseur Stephen Sommers als auch mit seinen Co-Stars Kate Beckinsale (52), Richard Roxburgh, David Wenham und Kevin O'Connor. Falls "Van Helsing 2" doch noch Realität werden sollte, hätte der Schauspieler allerdings eine klare Bedingung: Auf die lange Mähne und die künstlichen Zähne würde er diesmal gern verzichten.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Sur un Air de Blues - Song Sung Blue" in Paris

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Filmszene aus "Van Helsing" mit Kate Beckinsale und Hugh Jackman

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Everett Collection / ActionPress Hugh Jackman als Wolverine in "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit"

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