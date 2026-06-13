So will Nicholas Galitzine sein Image endlich sprengen

Nicholas Galitzine (31) ist seit Kurzem als He-Man auf der großen Leinwand zu sehen – mit dem Fantasy-Blockbuster "Masters of the Universe" übernimmt der 31-Jährige eine der ikonischsten Actionrollen der Popkultur. Doch bevor die Kameras zu rollen begannen, suchte er sich Rat bei jemandem, der genau weiß, wie es sich anfühlt, ein riesiges Franchise zu stemmen: Hugh Jackman (57). Die beiden hatten kurz vor Beginn der Dreharbeiten zusammengearbeitet, und Nicholas nutzte die Gelegenheit für ein offenes Gespräch über die Herausforderungen, die so ein Projekt mit sich bringt. Gegenüber dem Magazin Vman erinnerte er sich jetzt an diesen Austausch.

Hugh habe ihm dabei von seinen eigenen Erfahrungen mit den "X-Men"-Filmen erzählt. "Er machte mir deutlich, dass es für ihn beim ersten 'X-Men'-Film im Vergleich zu den späteren Filmen eine sehr steile Lernkurve war. Aber als er es einmal gemacht hatte, hatte er so viel gelernt, dass es einfacher wurde", erklärte Nicholas. Der Schauspieler hofft, dass er bei möglichen weiteren "Masters of the Universe"-Teilen von genau diesem Effekt profitieren kann. Neben den großen Franchiseproduktionen hat er zuletzt auch einen Independentfilm namens "The 100 Nights of Hero" abgedreht – dort spielt er eine moralisch vielschichtige Figur. Solche Rollen liegen ihm offenbar am Herzen.

Denn das Herzensbrecher-Image, das ihm viele anheften, passt Nicholas nicht so recht. "Als Bezeichnung umfasst das nicht unbedingt das, was ich tun will, wer ich bin und wie ich mich selbst sehe", sagte er dem Magazin. Er wolle sich nicht auf ein einziges Label reduzieren lassen und arbeite bewusst daran, sein Spektrum zu erweitern. "Ich habe ein paar aufregende Jahre vor mir, in denen die Rollen sehr unterschiedlich sein werden", so der Schauspieler. Fans kennen ihn bereits als Prinz Henry aus "Red, White & Royal Blue" – in der Fortsetzung "Red, White & Royal Wedding" wird er diese Rolle bald erneut verkörpern.

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der Deutschlandpremiere von "Master of the Universe" in Berlin

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim 63. New York Film Festival in Alice Tully Hall

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Getty Images Nicholas Galitzine bei der UK-Premiere von "Masters of the Universe" im Cineworld Leicester Square, London