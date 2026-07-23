Hugh Jackman und Sutton Foster ziehen wohl in Küstenstadt

Hugh Jackman (57) und seine Freundin Sutton Foster (51) haben offenbar dem Trubel von New York City den Rücken gekehrt. Laut dem Klatschportal Deux Moi soll das Paar derzeit in Wilmington, North Carolina, leben – einer Küstenstadt mit historischem Hafenflair. Besonders für Gesprächsstoff sorgt dabei Sutton: Die Broadway-Darstellerin gibt dort Fitnesskurse und hat ihre Stunden über die sozialen Medien beworben, mit mehreren verfügbaren Terminen, die jeweils um 9 Uhr morgens starten.

Die Reaktionen der Fans auf Suttons Sportangebot fallen gemischt aus. Während viele begeistert reagierten – "Ich finde das toll. Gut für sie", schrieb ein Fan – fragten sich andere, warum eine Tony-Award-Gewinnerin überhaupt Fitnesskurse geben würde. Ein anderer Nutzer stellte die Kritik laut Daily Mail jedoch schnell richtig: "Sie gibt schon seit Jahren Fitnesskurse." Hugh selbst ist derzeit zwischen zwei Filmprojekten und soll Berichten zufolge als Nächstes in einem Remake von "Treasure Island" zu sehen sein. Der Grund für den Umzug der beiden an die Küste ist bislang nicht bekannt.

Hugh und Sutton lernten sich 2021 bei der Broadway-Wiederaufnahme des Musicals "The Music Man" kennen, bevor ihre Romanze Ende 2024 begann. Im Juni des vergangenen Jahres wurde Hughs Scheidung von seiner langjährigen Frau Deborra-Lee Furness (70) offiziell besiegelt – nach 27 gemeinsamen Jahren und zwei Kindern. Dass Hugh seine neue Partnerin seither öffentlich an seiner Seite zeigt, sorgt bei manchen Fans regelmäßig für Unmut. Als er zuletzt auf Instagram ein verliebtes Foto mit Sutton von der Premiere seines Films "The Death of Robin Hood" teilte und die beiden gemeinsam bei der diesjährigen Met Gala erschienen, hagelte es in den Kommentaren Kritik.

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Oktober 2025

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Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York, April 2026

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Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness