Hugh Jackman spielt Long John Silver im "Schatzinsel"-Film

Hugh Jackman (57) sticht filmisch schon bald wieder in See: Nach seinem düsteren Auftritt in "The Death of Robin Hood" plant der Hollywoodstar das nächste große Abenteuer auf der Leinwand. In einer neuen Adaption von "Die Schatzinsel" soll Hugh die Piraten-Legende Long John Silver verkörpern. Gegenüber Discussing Film erzählte der Schauspieler nun, dass er den weltberühmten Roman von Robert Louis Stevenson selbst nie gelesen hat. Stattdessen verlässt er sich bei dem noch nicht offiziell bestätigten Projekt voll und ganz auf das Drehbuch von Jack Thorne, das Regie-Veteran Ridley Scott (88) ihm persönlich zugesandt hat. Ein Kinostart für "Treasure Island" wird derzeit frühestens für 2028 erwartet.

Der Abenteuerklassiker erzählt eigentlich die Geschichte des jungen Jim Hawkins, der auf eine Schatzkarte stößt und sich damit in ein gefährliches Piratenabenteuer stürzt. Auf dem Schiff begegnet er Long John Silver, einem charmanten, aber brandgefährlichen Schurken, der längst zu einer der berühmtesten Schurkenfiguren der Literaturgeschichte geworden ist. Hugh erklärte im Gespräch mit Discussing Film, dass er sich bei Romanadaptionen nicht extra auf die Vorlage stürzt. "Ich lese wirklich das Drehbuch und höre auf mein Bauchgefühl. Ich habe 'Die Schatzinsel' nie gelesen oder gesehen", stellte der Schauspieler klar. Von Long John Silver habe er zwar schon gehört, seine Vorstellung von der Figur stamme aber ausschließlich aus der Version von Drehbuchautor Jack Thorne. Über das Skript schwärmt Hugh: "Jack Thorne hat dieses unglaubliche Drehbuch geschrieben, also drücken wir die Daumen, dass wir das Projekt auf die Beine stellen und ins Rollen bringen können. Mal sehen, ob jemand den Film tatsächlich produzieren wird."

Für das geplante Piratenepos haben sich namhafte Kreative zusammengetan: Jack, der sich mit Stoffen wie "Adolescence" einen Namen gemacht hat, gehört zu den gefragtesten Drehbuchautoren seiner Generation. Ridley Scott wiederum hat mit Historienfilmen wie "Gladiator" oder "Napoleon" bereits gezeigt, wie opulent er große Stoffe inszenieren kann. Hugh selbst kennt den Spagat zwischen Blockbuster und Charakterrolle nur zu gut: Neben seiner Kultfigur Wolverine spielte der Australier in der Vergangenheit unter anderem in der Musicalverfilmung "Les Misérables" mit und übernahm immer wieder ikonische Romanfiguren.

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Getty Images Hugh Jackman bei der Weltpremiere von A24s "The Death Of Robin Hood" im AMC Lincoln Square 13 in New York City

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Getty Images Hugh Jackman bei der Premiere von "The Sheep Detectives" in New York

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Rex Features / Rex Features Hugh Jackman als Wolverine