North Wests erste Tour platzt kurz vor dem geplanten Start

Kurz vor dem geplanten Starttermin steht North Wests (13) erste eigene Headliner-Tour vor dem Aus. Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Kanye West (49) sollte gemeinsam mit der 21-jährigen Rapperin Molly Santana am 5. August in Dallas auf die Bühne gehen – doch daraus wird nun offenbar nichts, wie das Magazin People berichtet. Insgesamt 14 Termine waren für die sogenannte Kimokawaii-Tour geplant. Mehrere davon sind inzwischen jedoch als abgesagt markiert oder gänzlich von den Ticketseiten verschwunden.

Auf der Website von Ticketmaster wird die Auftaktshow in Dallas mittlerweile als abgesagt geführt, auch das House of Blues Dallas listet den Gig nicht mehr. Dasselbe gilt für ein weiteres Datum am 17. August in Toronto. Und auch das Konzert, das für den 27. August in Los Angeles geplant war, ist auf dem Ticketportal AXS nicht mehr auffindbar. Einzig die Show in San Francisco am 25. August scheint laut der Website des dortigen Veranstaltungsorts The Midway noch im Spielplan zu stehen. Auch auf Molly Santanas eigener Website sind sämtliche Tourdaten inzwischen nicht mehr zu finden. Weder North noch Molly haben sich bislang öffentlich zu den Absagen geäußert. Daily Mail zufolge bat die britische Zeitung Norths Team um eine Stellungnahme – eine Antwort blieb bisher jedoch aus.

North, die für ihre modische Experimentierfreudigkeit bekannt ist, ist das älteste von vier Kindern, die Kim Kardashian und Rapper Kanye West gemeinsam haben. Kanye, der auch unter dem Namen Ye bekannt ist, ist von Kims Mutter getrennt. North machte in den vergangenen Jahren zunehmend mit eigenen musikalischen Projekten auf sich aufmerksam und schien mit der Kimokawaii-Tour nun den nächsten Schritt in Richtung einer ernsthaften Musikkarriere zu wagen.

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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Instagram / kimkardashian Rapperin Molly Santana und North West

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian