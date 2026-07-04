Kim Kardashian pusht Tourdebüt ihrer Tochter North West (13)

Kim Kardashian (45) macht ordentlich Werbung für ihre Tochter: Die Realityikone nutzte am 2. Juli ihre Instagram-Story, um auf die bevorstehende Tournee von North West (13) aufmerksam zu machen. Die Teenagerin wird gemeinsam mit der Rapperin Molly Santana auf der sogenannten Molly x North Kimokawaii Tour auftreten. Mit einem Repost des Tourposters und den Worten "Seid ihr bereit?" feuerte Kim ihre Tochter an. Auf ihrem Hauptprofil teilte sie außerdem Fotos der beiden Nachwuchskünstlerinnen und verlinkte die Ticketseite.

Die gemeinsame Tour startet am 5. August in Dallas und führt die beiden anschließend in mehrere weitere US-amerikanische Städte wie Houston, Philadelphia, New York City, Boston und Chicago. Auch San Francisco sowie das kanadische Toronto stehen auf dem Programm, bevor die Mädchen am 27. August in Los Angeles die letzte Show spielen werden. North hatte die Tour bereits am 15. Juni – ihrem 13. Geburtstag – angekündigt. Nur wenige Wochen zuvor, am 9. Mai, hatte sie gemeinsam mit Molly beim Musikfestival Rolling Loud in Orlando erstmals die Festivalbühne betreten.

Für North ist die Tournee ein weiterer großer Schritt in ihrer noch jungen Musikkarriere. Am 1. Mai veröffentlichte sie ihre Debüt-EP "N0rth4evr" mit sechs Tracks, die von ihrer Familie tatkräftig unterstützt wurde. Ihren allerersten Musikauftritt hatte sie 2024, als sie gemeinsam mit ihrem Vater Kanye West (49) und dem Künstler Ty Dolla Sign auf dem Song "Talking" zu hören war. Im April stand die heute 13-Jährige dann live neben Papa Kanye bei seinem Konzert im SoFi Stadium in Los Angeles auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Rapperin Molly Santana und North West

Anzeige Anzeige

Instagram / kimkardashian Rapperin Molly Santana und North West

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian