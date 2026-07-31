Edgy: North West setzt auf falsche Oberschenkelpiercings

Mit gerade mal 13 Jahren hat North West (13) bereits einen unverkennbaren Modestil entwickelt – und der wird immer gewagter. Beim Abendessen mit einer Freundin im Nobu Malibu fiel die Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) nun erneut auf: An ihren Oberschenkeln trug sie zwei glänzende silberne Studs – allerdings als Faux-Dermal-Piercings, also ohne echte Hautdurchstechung. Dazu kombinierte sie ein grafisches Grusel-T-Shirt der Marke Haunted Starbucks mit einem flammenden Totenkopf-Print und dem frechen Spruch "Call my school – tell them I died" (Ruf meine Schule an, sag ihnen, dass ich gestorben bin). Ein nadelgestreifter Minirock mit Spitzenbesatz, geschnallte Converse-Boots, zahlreiche Armbänder und eine dunkle Schildform-Sonnenbrille rundeten den Look ab. Ihr blaues Ombré-Haar trug North glatt.

Es ist nicht das erste Mal, dass North mit Fake-Piercings für Aufmerksamkeit sorgt. Bereits im vergangenen August zeigte sie ihren ersten Mittelfinger-Schmuck, im Februar kamen weitere Finger-Piercings hinzu – darunter flache und gezackte Studs auf dem Handrücken. In ihrem Musikvideo "#n0rth4evr" aus dem Mai experimentierte sie mit falschen Unter-Augen-Piercings, und bei der "Vetements"-Menswear-Show während der Pariser Fashion Week trug sie zuletzt falsche Nasen- und Wangenstuds sowie sogenannte Angel Bites an der Oberlippe. Ihre Begeisterung für Körperschmuck hat North sogar musikalisch verarbeitet: In dem gemeinsamen Track "Piercing on My Hand (Ye's Version)" mit ihrem Vater rappt sie: "Piercing on my hand, the other holding bands. I'm not sure I'm crazy/I want more piercings and tats."

Mutter Kim Kardashian nimmt die modischen Experimente ihrer Tochter gelassen. In einem Video für das Magazin Complex erklärte die Unternehmerin: "Sie und ihre Freundinnen, sie lieben es, Kostüme zu machen, sie lieben Looks. Sie kleben sich falsche Tattoos ins Gesicht, falsche Piercings." Im Podcast "Call Her Daddy" betonte Kim außerdem, dass sie Norths Kreativität niemals unterdrücken würde. "Sie hört auf mich, aber in anderen Bereichen sage ich mir: 'Wenn du blaues Haar willst, dann ist das halt so.' Es macht sie so glücklich", so die Skims-Gründerin. North selbst hat Kritiker an ihrem Stil bereits in der Vergangenheit abblitzen lassen – im Dezember antwortete sie auf Kommentare mit einem Lipsync, in dem sie fragte: "Warum weinst du? Wie alt bist du? Reiß dich zusammen."

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West