Allein bei Fashion Week: Fans sorgen sich um North West (13)

North West (13) sorgt gerade für Aufruhr im Netz. Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) tauchte bei der Pariser Fashion Week auf – und zwar scheinbar ohne ihre Eltern. Bei der Menswear-Show des Labels Vetements wurde sie von Fotografen umringt, und Videos zeigen sie dabei sichtlich überfordert. Bilder und Clips von dem Auftritt verbreiteten sich rasant in sozialen Medien und lösten dort eine lebhafte Debatte aus. Besonders eine Frage bewegte viele: Wo waren ihre Eltern? "North West ist 13 Jahre alt. Sie ist allein in Paris mit ein paar Freunden und Bodyguards, besucht Partys und Shows. Ein 13-jähriges Mädchen. Wo sind ihre Eltern?", schrieb eine Person auf X.

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgten Fotos, auf denen North gemeinsam mit erwachsenen Männern posiert, die ihr den Arm um die Schulter legen. Modisch fiel sie mit einem auffälligen Look auf: Zur Show trug sie ein Vetements-Sweatshirt, einen Faltenminirock, eine zerrissene Strumpfhose und Plateaustiefel sowie ein mit großen Spikenieten besetztes Halsband. Auffällig waren zudem zwei neue Piercings an der Oberlippe, ob diese echt sind, ist nicht bekannt. Ihr Vater Kanye hielt sich zwar ebenfalls in Paris auf, feierte dort aber seinen 49. Geburtstag mit seiner Frau Bianca Censori (31) und rund 20 Gästen im Schloss Versailles – und nicht mit seiner Tochter. Kim hingegen war in Kalifornien und verbrachte das Wochenende auf der Geburtstagsfeier ihrer Schwester Khloé Kardashian (42), die ihren 42. Geburtstag feierte, wie aus ihren Instagram-Stories hervorging. "Sie sieht so verloren und verwirrt aus", kommentierte ein Instagram-User Norths Aufnahmen, ein anderer schrieb: "Das ist alles nur noch total seltsam..."

North ist es längst gewohnt, Schlagzeilen zu machen – zuletzt aber eigentlich eher mit ihrer Musik. Die Enkelin von Kris Jenner (70) hat in diesem Jahr mit der EP "N0rth4evr" einen eigenwilligen Mix aus Emo, Trap, Punk und Metal vorgelegt und damit ihre künstlerischen Ambitionen unterstrichen. Außerdem plant sie eine gemeinsame Konzertreise mit Rapperin Molly Santana quer durch Nordamerika, bei der sie unter anderem in Metropolen wie Los Angeles, New York und Chicago auf der Bühne stehen soll. Schon jetzt begleitet die Nachwuchskünstlerin ihre Eltern regelmäßig zu Modeevents, steht bei Shows im Publikum oder darf backstage Designer und Models treffen. North wächst damit zwischen Studio, Catwalk und roten Teppichen auf – ein Umfeld, das für sie seit frühester Kindheit Alltag ist.

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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TikTok / kimandnorth North West und Reality-TV-Ikone Kim Kardashian

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Instagram / kimkardashian North West, Tochter von Kim Kardashian und Kanye West