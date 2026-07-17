Kim Kardashians Tochter North schockt mit wildem Style

North West (13) hat erneut Aufsehen erregt – diesmal mit einem gewagten Styling-Auftritt in Los Angeles. Die 13-jährige Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) war gemeinsam mit ihrem Vater und seiner Ehefrau Bianca Censori (31) beim Shoppen unterwegs und präsentierte dabei einen Look, der kaum zu übersehen war. Statt ihrer längeren blauen Haare trägt die Teenagerin nun einen kurzen Bob mit Pony. Dazu kamen schwarze Grillz, eine schwarze Hose im Baggy-Stil, ein schwarzes bedrucktes Oberteil, Sneakers sowie eine kleine schwarze Handtasche mit flauschigem Anhänger. Eine schwarze Sonnenbrille rundete den komplett in Schwarz gehaltenen Look ab.

Auch die restliche Gruppe hatte sich modisch in Szene gesetzt. Bianca trug einen eher bedeckten, aber stilvollen Look: schwarze Capri-Leggings, ein schwarzes Langarmshirt und offene schwarze Pumps. Ihre Haare trug die australische Architektin in leichten Wellen offen. Kanye erschien ebenfalls ganz in Schwarz – mit einem schlichten schwarzen Hemd, schwarzer Lederhose, einer schwarzen Lederjacke und schwarzen Boots. Das Treffen der drei zeigt, dass North regelmäßig Zeit mit ihrem Vater und dessen Frau verbringt.

Für North ist dieser Auftritt in Los Angeles nicht der erste, der für Gesprächsstoff sorgt. Erst vor wenigen Wochen war die Tochter von Kim und Kanye auf der Pariser Modewoche aufgetaucht – damals mit Angel-Bite-Piercings auf der Oberlippe, weiteren Gesichtspiercings sowie blauen Zöpfen. Die Teenagerin scheint ihren ganz eigenen, unkonventionellen Modestil zu entwickeln – und zieht damit immer wieder Blicke auf sich.

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Imago North West bei der Vetements Menswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week, Juni 2026

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Imago Kanye West mit Tochter North im Oktober 2022

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kimandnorth North West im Oktober 2025