North West (13) startet erste Rap-Tour quer durch die USA

Einen Tag nach ihrem 13. Geburtstag hat North West (13) auf Instagram eine große Ankündigung gemacht: Die Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) geht auf ihre erste eigene Tour. Gemeinsam mit der 21-jährigen Rapperin Molly Santana wird sie ab dem 5. August insgesamt 14 Shows spielen – die sogenannte "Molly x North Kimokawaii Tour". Das Finale ist für den 27. August geplant. Die Tour führt die beiden quer durch Nordamerika, mit Stopps in Städten wie Los Angeles, San Francisco, New York, Chicago, Dallas, Atlanta und Toronto.

Die Nachwuchsrapperin hat am 1. Mai ihre erste selbst produzierte EP "N0rth4evr" veröffentlicht, zuvor war bereits die Single "PIERCING ON MY HAND" erschienen. North hat zuletzt mit ihrem ersten Soloauftritt beim Lyrical Lemonade Summer Smash Festival in Bridgeview, Illinois, für Aufsehen gesorgt – ein Ort mit besonderer Bedeutung, denn ganz in der Nähe wuchs ihr Vater Kanye auf. Mit türkisfarbenen Zöpfen und einem schwarzen Balenciaga-Look riss sie das Publikum mit, ein Video davon verbreitete sich rasant im Netz. Auch Mama Kim war dabei: Sie feuerte ihre Tochter aus dem Backstagebereich an und teilte den Moment auf Instagram mit ihren Followern. Bereits im April war North außerdem mit ihrem Vater in der SoFi Stadium Arena in Los Angeles aufgetreten.

Neben ihrer Bühnenkarriere wird North zu Hause unterrichtet – und Musik ist fest in ihren Schulalltag integriert. Kim verriet im Podcast "Khloe In Wonder Land", dass ihre Tochter bis zu achtstündige Studiosessions absolviert, in denen sie produziert und textet, wobei das Aufschreiben der Lyrics sogar als Teil des Rechtschreibunterrichts zählt. Kim betonte außerdem, dass North zwar viele Regeln habe, sie ihr aber Freiraum bei der Selbstentfaltung lasse: "Die eine Sache ist, dass ich sie sich ausdrücken lasse."

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West, April 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kanye West, Rapper

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.