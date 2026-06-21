North West ist mit 13 Jahren schon 50 Millionen schwer

North West (13) hat gerade ihren 13. Geburtstag gefeiert – und der Blick auf ihr Konto dürfte so manchem Erwachsenen die Sprache verschlagen. Berichten zufolge hat die älteste Tochter von Kim Kardashian (45) und Rapper Kanye West (49) bereits ein Vermögen von mindestens 50 Millionen Dollar – umgerechnet 43 Millionen Euro – angehäuft, manche Schätzungen gehen sogar von bis zu 323 Millionen Euro aus. Dass North schon in so jungen Jahren so weit gekommen ist, liegt an einer Mischung aus prominenter Herkunft und echtem Eigenantrieb: Musikdeals, Modelauftritte, Reality-TV-Präsenz und Millionen von Followern auf TikTok haben ihren Teil dazu beigetragen. Allein mit den TikTok-Videos, die sie gemeinsam mit ihrer Mutter auf dem gemeinsamen Account mit 21 Millionen Followern postet, soll sie rund 26.000 Euro verdienen.

Musikalisch läuft es für die 13-Jährige besonders rund. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sie einen Deal mit dem Musiklabel Gamma unterschrieben hat – demselben Unternehmen, das auch hinter dem Album ihres Vaters Ye steckt. Kurz darauf veröffentlichte sie ihre Debüt-EP "N0rth4Evr", auf der sie unter anderem das Leben als sogenanntes Nepo-Baby thematisiert. Für die EP arbeitete sie auch mit Lil Novi zusammen, dem 16-jährigen Sohn von Rap-Legende Lil Wayne (43). Kanye und Lil Wayne hatten bereits in den 2000er Jahren gemeinsam Musik gemacht. Auf der Promotour für ihre neue Musik spielte North zuletzt beim Lyrical Lemonade Summer Smash Festival, wo ihr Vater stolz einen Clip von ihrem Auftritt auf seinen eigenen Kanälen teilte. Parallel dazu kümmert sich Kim um den geschäftlichen Aufbau: Sie hat drei Markenanmeldungen für eine Linie namens "NOR11" eingereicht – für Kleidung und Accessoires, Uhren und Schmuck sowie Taschen und Geldbörsen.

Dass Kim als Managerin ihrer Tochter fungiert, ist für sie selbst eine Herausforderung, wie sie kürzlich in einem Podcast ihrer Schwester Khloe Kardashian verriet: "North, für sie als ihre Momagerin zu fungieren, ist gerade verrückt. Das stand nicht auf meiner Liste." Gleichzeitig betonte sie, wie wichtig ihr die Balance sei: "Ich möchte wirklich sichergehen, dass alles gut ausgewogen ist." Kreative Freiheit gibt es bei North durchaus – neben Musik und Mode fällt auch ihr markanter Goth-Stil auf, der die junge Künstlerin unverwechselbar macht. Ihre Schulausbildung hat Kim inzwischen auf Homeschooling umgestellt, um North mehr Raum für ihre Projekte zu lassen. Zu ihren Geschwistern Saint (10), Chicago (8) und Psalm (7) hat die Teenagerin offenbar noch keine öffentlichen Ambitionen in Bezug auf deren Karrierewege bekundet.

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TikTok / kimandnorth North West und Kim Kardashian vor der Met Gala 2025

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter North im Restaurant "Nobu" in L.A.

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kimandnorth North West mit einer Freundin, April 2026