Hannah Brown packt aus über ihr bisher persönlichstes Buch

Hannah Brown (31) bringt ihren dritten Liebesroman heraus – und dieser ist laut der Autorin ihr bisher persönlichstes Werk. "Reasons to Be Loved by You" erschien am 23. Juni und spiegelt laut der 31-Jährigen stärker als ihre beiden Vorgängerbücher ihr eigenes Leben wider. Gegenüber dem Magazin OK! erklärte sie, warum sie erst bei Buch drei so weit gegangen ist: "Ich wollte mich zunächst als Autorin mit meinen eigenen kreativen Ideen beweisen. Aber Nikki ist sehr stark eine Figur, die auf meinen eigenen persönlichen Eigenschaften und Erfahrungen basiert."

Die Hauptfigur Nikki versucht in dem Roman zu verhindern, dass ihr Bruder die Ex ihres Ex-Verlobten heiratet – und landet dabei in einer turbulenten Enemies-to-Lovers-Geschichte. Dieser Handlungsstrang ist nicht erfunden: Hannahs Bruder Patrick Brown ist tatsächlich mit Haley Stevens verheiratet, der Ex-Freundin von Hannahs Ex-Verlobtem Jed Wyatt, den sie in der Sendung "The Bachelorette" kennenlernte. "Sogar einige Aspekte von Nikkis Leben, die direkt mit meinem eigenen übereinstimmen, habe ich öffentlich bisher kaum thematisiert", erzählte die Autorin gegenüber OK!. "Es war schön, das durch Nikkis Erfahrung zu verarbeiten." Inzwischen habe sich die Situation eingespielt: "Wir sind jetzt an einem großartigen Punkt. Ich habe eine wunderschöne Nichte."

Bevor Hannah zur Romanautorin wurde, veröffentlichte sie 2021 zunächst ihre Memoiren "God Bless This Mess". Ihr Debütroman "Mistakes We Never Made" folgte 2024, der zweite Roman "The Four Engagement Rings of Sybil Rain" ein Jahr später. Privat ist die ehemalige Bachelorette seit rund einem Jahr mit Adam Woolard verheiratet und steckt mitten in einer Hausrenovierung. "Wir renovieren ein Haus zusammen – das soll eines der schwierigsten Dinge im ersten Ehejahr sein", lachte sie gegenüber OK!. Das gemeinsame Zuhause, ein historisches Haus aus dem Jahr 1905, soll noch vor den Feiertagen fertig sein.

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Getty Images Hannah Brown, Reality-Star

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Getty Images Hannah Brown, TV-Star