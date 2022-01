Hannah Brown (27) hat Schlafprobleme! Die ehemalige US-Bachelorette lässt ihre Community fast täglich an ihrem Alltag teilhaben. Dabei nimmt sie nur selten ein Blatt vor den Mund – und spricht mit ihrer Fangemeinde auch ganz offen über private Themen. Im Februar 2021 machte sie beispielsweise publik, dass sie an einer Essstörung leidet. Nun wandte sich Hannah erneut mit einer ernsten Angelegenheit an ihre Follower: Sie hat mit Schlaflähmungen zu kämpfen!

In ihrer Instagram-Story berichtete die 27-Jährige nun von ihren Erfahrungen mit der sogenannten Schlafparalyse. Dabei wird die Muskulatur zum Schutz des eigenen Körpers für einen kurzen Zeitraum gelähmt. Hannah habe in ihrem Traum zwar das Gefühl gehabt, wach zu sein – allerdings habe sie sich einfach nicht rühren können. "Es fühlt sich an, als könne man sich nicht bewegen oder eine Zeit lang nicht sprechen", schilderte die Reality-TV-Bekanntheit und fügte hinzu: "Das ist schon sehr seltsam. Ich erhole mich immer noch davon."

Tatsächlich ist die ehemalige Dancing with the Stars-Teilnehmerin nicht der einzige Promi, der mit solchen Schlafproblemen zu kämpfen hat. Spider-Man-Star Tom Holland (25) machte im November 2021 publik, dass er in seinen Träumen oft von Fotografen verfolgt wird. "Sie sind alle da und ich suche nach meinem Presseagenten", berichtete er von seinen Erfahrungen im Gespräch mit GQ.

Instagram / hannahbrown Hannah Brown, Reality-TV-Star

Instagram / hannahbrown Hannah Brown, Ex-US-Bachelorette

Getty Images Tom Holland "Spider-Man"-Star

