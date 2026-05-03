Nach Gebärmutter-OP: Bachelor-Star Hannah Brown gibt Update

Hannah Brown (31) meldet sich mit einem persönlichen Gesundheitsupdate bei ihren Fans. Die ehemalige Bachelorette hat sich einer Operation an der Gebärmutter unterzogen und teilte am 27. April auf Instagram ein Video, in dem sie im Pyjama im Bett liegt – mit Erwachsenenwindeln und einer Dose Limo an ihrer Seite. "Kurze Zusammenfassung: Ich habe endlich einen Eingriff gemacht, den ich schon eine Weile vor mir hergeschoben hatte", schrieb die 31-Jährige zu dem Clip, der von Justin Biebers (32) Song "Everything Hallelujah" untermalt wird. Für sie und ihren Ehemann Adam Woolard beginnt jetzt, wie Hannah es selbst nennt, die "Familienplanungs-Ära".

In dem Video erklärt die Realitystar-Bekanntheit, dass sie vor einigen Jahren nach einer PCOS-Diagnose erfahren hatte, dass ihre Gebärmutter eine ungewöhnliche Form hat. Zunächst wurde eine sogenannte Didelphys-Gebärmutter vermutet, später bestätigte sich jedoch, dass sie eine bikorpuskuläre septate Gebärmutter hat – die Gebärmutter ist dabei in zwei Seiten geteilt, was die Fruchtbarkeit beeinflussen kann. "Die gute Nachricht ist, dass es sich mit einer Operation behandeln lässt", erklärte sie. Hannah betonte außerdem, wie dankbar sie sei, früh eine Diagnose erhalten zu haben: "So viele Frauen erleben Verlust und Enttäuschung, bevor sie Antworten bekommen – das ist mir bewusst." Die Erholung nach dem Eingriff verlaufe bisher reibungslos, und sie habe sich bestens umsorgt gefühlt – ein besonderes Dankeschön richtete sie an ihren Ehemann Adam und ihre Eltern, wie US Weekly berichtet.

Bereits im Mai 2025 hatte Hannah im Podcast "Heal Squad" von Maria Menounos (47) erstmals öffentlich über ihre PCOS-Erkrankung und die Besonderheit ihrer Gebärmutter gesprochen. Damals erklärte sie, den nötigen Eingriff noch nicht angegangen zu sein, weil sie sich noch nicht bereit für Kinder gefühlt habe. Inzwischen hat sich in ihrem Leben viel verändert: Sie ist quer durch das Land gezogen, hat Bücher geschrieben, geheiratet und ein Haus gekauft. Adam und sie hatten im Juli 2025 geheiratet. Ihr Wunsch, eines Tages Mutter zu werden, hatte sie im Podcast ebenfalls geäußert: "Ich glaube definitiv, dass ich ein Kind haben möchte. Ich möchte diese Erfahrung nicht verpassen."

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Getty Images Hannah Brown, TV-Bekanntheit

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Instagram / hannahbrown Adam Woolard und Hannah Brown, Februar 2023

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Getty Images Hannah Brown, TV-Star