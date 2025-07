Bachelorette-Star Hannah Brown gibt ihrem Adam das Jawort

Hannah Brown (30) hat am vergangenen Samstag in Frankreich ihrem Partner Adam Woolard das Jawort gegeben – das berichtet nun People. Die romantische Feier fand im malerischen Domaine du Mont Leuze an der Côte d’Azur statt und wurde von 101 Gästen begleitet. In einem maßgeschneiderten Mira-Zwillinger-Gewand schritt die ehemalige US-Bachelorette den Gang entlang, während Adam in freudiger Erwartung auf sie am Altar wartete. Bereits am Abend zuvor hatte das Paar die Feierlichkeiten mit einer luxuriösen Willkommensparty am Le Negresco Beach Club in Nizza eröffnet.

Die Hochzeit bestach durch ihre zeitlose Eleganz und intime Atmosphäre. Zu den Highlights gehörten eine stimmungsvolle Zeremonie mit Live-Musik und persönliche Eheversprechen, die das Paar miteinander tauschte. Nach dem offiziellen Teil gab es für die Gäste ein ausgeklügeltes kulinarisches Erlebnis mit drei Gängen und traditionellen französischen Desserts. Den ersten Tanz legten Hannah und Adam nach einem Jahr Tanztraining zu Ray LaMontagnes "You Are the Best Thing" hin – ein Lied, das eine besondere Bedeutung für sie hat, da es sie an den Beginn ihrer Beziehung erinnert.

Erstmals machte Hannah als Kandidatin der Show "The Bachelor" auf sich aufmerksam und verteilte später als Bachelorette selbst die Rosen, doch ihre große Liebe fand sie erst abseits der Kameras. Sie und Adam lernten sich auf einer Dating-App kennen und gaben ihre Beziehung am Valentinstag 2021 offiziell bekannt. Nun freuen sich die beiden auf ihre Flitterwochen in Kroatien und darauf, gemeinsam in Nashville ein Zuhause zu schaffen. "Wir treten jetzt in einen ruhigeren Lebensabschnitt ein", erklärte Hannah im People-Interview.

Instagram / hannahbrown Hannah Brown und Adam Woolard, November 2023

Instagram / hannahbrown Adam Woolard und Hannah Brown, Februar 2023

Instagram / hannahbrown Hannah Brown und Adam Woolard, August 2023