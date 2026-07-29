Hannah Brown und Adam Woolard feiern ersten Hochzeitstag

Hannah Brown (31) und Adam Woolard schwelgen im Eheglück: Ein Jahr nach ihrer Traumhochzeit in Frankreich feiern die Realitybekanntheit und das Model jetzt ihren ersten Hochzeitstag – und zwar ganz romantisch in Tennessee. Auf Instagram blicken die beiden auf ihre große Feier im luxuriösen Anwesen Domaine du Mont Leuze zurück, wo sie sich am 26. Juli 2025 vor 101 Gästen das Jawort gaben. Nun lassen sie ihre Liebesgeschichte mit emotionalen Posts und einem Kurztrip nach Franklin hochleben.

Hannah postete eine ganze Reihe von Bildern aus Frankreich und versah jedes einzelne Foto mit einem persönlichen Kommentar. Ein Bild, auf dem sie kurz vor dem Gang zum Altar in ihrem Brautkleid sitzt, betitelte sie mit den Worten "ruhig, aufgeregt, glücklich". Ein Schwarz-Weiß-Foto ihres Mannes, der während der Zeremonie Tränen in den Augen hatte, kommentierte sie mit "süßester Mann der Welt". In ihrer Instagram-Story schrieb Hannah: "Schwelge in Erinnerungen an meinen Lieblingstag." Und: "Unsere Liebesgeschichte ist meine Lieblingsgeschichte." Auch Adam meldete sich mit einem eigenen Beitrag zu Wort – einer Videomontage aus Hochzeitsfotos. "Alles Gute zum Jahrestag, Schatz! Dankbar für jeden einzelnen Moment", schrieb er dazu. Zum Jubiläum schenkte Hannah ihrem Mann eine Uhr, ein Tagebuch und eine süße Kleinigkeit.

Hannah und Adam lernten sich über eine Dating-App kennen und bestätigten ihre Beziehung im Jahr 2021. Zwei Jahre später gab das Paar seine Verlobung bekannt. Bevor die große Hochzeit in Frankreich folgte, hatten die beiden bereits im Juni 2025 in einer kleinen, privaten Zeremonie zu Hause geheiratet, die Hannah als "intim, friedvoll und absolut perfekt" beschrieben hatte. Gegenüber dem Magazin People sagte Hannah damals über die Feier in Frankreich: "Wir wollten etwas wirklich Zeitloses und Klassisches – einfach eine Feier unserer Liebe mit Freunden und Familie."

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Getty Images Hannah Brown, TV-Star

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Getty Images Hannah Brown, TV-Star

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Getty Images Hannah Brown im November 2019