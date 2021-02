Hannah Brown (26) gewährt lang ersehnte Einblicke in ihr Liebesleben! Nach ihrer erfolglosen Teilnahme bei Der Bachelor im Jahr 2018 machte sich die US-Amerikanerin ein Jahr später als Die Bachelorette selbst auf die Suche nach ihrem Mister Right. Die Beziehung mit ihrem Auserwählten war allerdings nur von kurzer Dauer. Nun verriet ihr Kumpel Matt James (29), dass die Blondine wieder vergeben sei. Jetzt bestätigte Hannah das Gerücht und teilte ein erstes Paarbild!

Pünktlich zum Valentinstag überraschte Hannah ihre Community nun mit einem ganz besonderen Schnappschuss: Die Beauty veröffentlichte in ihrer Instagram-Story ein Turtelpic mit ihrem neuen Partner Adam Woolard. Während eines Ausritts gibt die 26-Jährige ihrem Liebsten auf dem Rücken eines anderen Pferdes einen leidenschaftlichen Kuss. Doch damit noch nicht genug – kurz darauf postete Hannah auch noch eine Aufnahme, die Hannahs Hand in der ihres Partners zeigt. "Spüre all die Liebe", schwärmte sie.

Doch nicht nur Hannah ist überglücklich – auch ihr Umfeld ist vom neuen Mann an ihrer Seite hellauf begeistert. "Ich habe ihren Freund sogar schon kennengelernt, und er ist wirklich unglaublich", verriet Neu-Bachelor Matt. Allzu viel ist über Hannahs Adam bisher allerdings nicht bekannt, außer dass er ebenfalls aus dem Süden kommt und ein absoluter Sportfan ist.

Instagram / hannahbrown Hannah Brown mit ihrem Partner

Instagram / hannahbrown Hannah Brown mit ihrem Freund

Instagram / hannahbrown Hannah Brown, TV-Star

