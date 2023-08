Süß: Die Ex-US-Bachelorette Hannah Brown hat sich verlobt!

Hannah Brown (28) macht Nägel mit Köpfen! 2018 hatte sie als Kandidatin um das Herz des US-amerikanischen Bachelors gekämpft. Colton Underwood (31) war aber nicht der Richtige für sie gewesen, weswegen sie dann selbst als Bachelorette die Rosen verteilte – auch ohne Erfolg. Seit 2021 ist der Realitystar nun mit Adam Woolard zusammen. Und nun haben Hannah und ihr Schatz sich verlobt!

Auf einer Farm in Tennessee stellte Adam ihr in Anwesenheit ihrer Liebsten die Frage aller Fragen, wie People berichtet. Für Hannah kam die Verlobung total überraschend: "Wir hatten darüber gesprochen, uns zu verloben, aber ich fühlte mich so zufrieden und sicher in unserer Beziehung, dass ich es nicht überstürzen wollte." Der Antrag war dann aber ein voller Erfolg. "Ich liebte nicht nur die Intimität der Überraschung unter uns, sondern auch, dass wir mit Freunden und Familie feiern konnten", schwärmt die ehemalige Rosenkavalierin.

Zur Verlobung schenkte Adam Hannah einen ganz besonderen Ring mit drei Brillanten. "Ich habe mich in die Bedeutung verliebt. Die drei Steine stehen für die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft", erklärt er. Adam liebe die Vergangenheit der beiden und freue sich auf die Zukunft: "Aber der größte Stein in der Mitte repräsentiert, wo wir gerade in der Gegenwart sind, und das ist immer mein Lieblingsteil unserer Beziehung."

Instagram / hannahbrown Hannah Brown und Adam Woolard, August 2023

Instagram / hannahbrown Adam Woolard und Hannah Brown, Februar 2023

Instagram / hannahbrown Hannah Brown und Adam Woolard, November 2023

