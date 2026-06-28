Hitzewelle: Jeanette Biedermann geht es trotz allem "gut"

Im heißen Hamburger Sommer zeigt sich Jeanette Biedermann (46) rundum entspannt: Bei der Bonprix-Jubiläumsparty posiert die Sängerin und frühere GZSZ-Darstellerin inmitten von Blitzlichtgewitter mit deutlich sichtbarem Babybauch – ihr erstes Kind lässt nicht mehr lange auf sich warten. Trotz stickiger Luft, praller 30 Grad und XXL-Kugel lächelt die 46-Jährige entspannt in die Kameras und versichert im Gespräch mit RTL: "Mir geht es gut." An Jeanettes Seite: Partner Sebastian, mit dem sie in wenigen Wochen in ein völlig neues Familienkapitel starten will. Die Vorfreude dominiert – auch wenn der Alltag für die Hochschwangere längst zur körperlichen Herausforderung geworden ist.

Ganz spurlos geht die Endphase der Schwangerschaft nämlich nicht an der Sängerin vorbei. Im Interview erzählt Jeanette lachend, dass sie "knapp in die Schuhe gepasst" habe und zur Sicherheit sogar bequeme Latschen in der Tasche hatte. Der Grund sind Wassereinlagerungen, die besonders bei Hitze für geschwollene Füße sorgen. Für Jeanette gehört das aber einfach zu diesem Schwangerschaftsabschnitt dazu – Sorgen macht sie sich deswegen nicht. Anstrengend sind vor allem die Nächte: Durchschlafen ist für die werdende Mama kaum noch möglich, weil der große Bauch das Liegen erschwert und sie, wie sie scherzt, "ungefähr 38.000 Mal aufs Klo" müsse. Wenn sie dann wieder wach ist, meldet sich auch der Nachwuchs im Bauch und sorgt für zusätzliche Action, während sie darauf hofft, doch noch ein bisschen Schlaf zu bekommen.

Trotz kurzer Nächte und Schwangerschaftsstrapazen wirkt Jeanette tiefenentspannt, wenn sie über die bevorstehende Geburt spricht. Einen genauen Zeitpunkt verrät sie nicht, betont aber, dass es "nicht mehr lange" dauern soll, bis sie ihr Baby endlich in den Armen halten kann. Erwartungen versucht sie bewusst auszublenden: Sie wolle sich einfach vom Leben überraschen lassen und den neuen Lebensabschnitt gemeinsam mit Sebastian auf sich zukommen lassen. Schon beim jüngsten Event-Auftritt, bei dem sie ihren Bauch stolz in einem Sommerkleid in Szene setzte und immer wieder liebevoll eine Hand darauf legte, wurde deutlich, wie sehr sich die Musikerin auf ihr Mutterglück freut.

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jeanettebeidermann Sängerin Jeanette Biedermann im Juni 2026

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Imago Jeanette Biedermann zeigt ihren Babybauch bei der 40-Jahre-bonprix-Jubiläumsparty

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026