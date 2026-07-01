Jeanette Biedermann verrät: Ihr Partner hat bereits ein Kind

Jeanette Biedermann (46) erwartet ihr erstes Kind – und mit dem Baby kommen noch weitere freudige Neuigkeiten: Wie die Sängerin jetzt gegenüber dem Magazin Bunte verrät, bringt ihr Partner Sebastian bereits einen zehnjährigen Sohn mit in die Beziehung. Damit startet Jeanette nicht bei null ins Familienleben, sondern wächst direkt in ein Patchwork-Leben hinein. Über den Jungen schwärmt die werdende Mutter regelrecht. Sebastian selbst hält sich bewusst aus dem Rampenlicht heraus, ist laut Jeanette aber bei jedem Ultraschalltermin dabei.

Die Schwangerschaft mit 46 Jahren war für das Paar nicht explizit geplant. Wie Jeanette im Interview mit Bunte erklärt, haben sie und Sebastian die Dinge bewusst auf sich zukommen lassen. Das Paar hätte ihren gemeinsamen Wunsch nach Familie zwar gespürt, aber nichts erzwingen wollen. "Wir haben zusammen unser Leben gelebt und gesagt: 'Wenn es passieren soll, dann passiert es.' Ohne es zu forcieren", so Jeanette.

Für Jeanette bedeutet die wachsende Familie einen echten Neustart. Anfang 2025 hatte sie sich nach rund 20 gemeinsamen Jahren von ihrem Bandkollegen Jörg Weißelberg (58) getrennt, den sie 2012 geheiratet hatte. Trotz der Trennung zeigte sich die Sängerin stets respektvoll und verzichtete bewusst auf öffentliche Details – auch aus Rücksicht auf ihren Ex-Partner. Dass sie sich nun so offen über ihr neues Liebesglück äußert, ist für Jeanette eher ungewöhnlich. Über Sebastian hatte sie zuletzt erklärt, dass er sich für sie schlicht richtig anfühle.

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Imago Jeanette Biedermann, April 2025

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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