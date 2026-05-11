Jeanette Biedermann will die Bühne mit Babybauch rocken

Hochschwanger und trotzdem auf der Bühne – Jeanette Biedermann (46) macht auch in der Schwangerschaft keine Pause. Bei einem Event von Deichmann am Donnerstag in Hamburg zeigte sich die 46-jährige Sängerin erstmals öffentlich mit deutlich sichtbarem Babybauch. In welchem Monat sie sich befindet, behält Jeanette jedoch für sich. Was sie aber verriet: Sie plant trotz Schwangerschaft noch weitere Auftritte. Statt Nestbautrieb und Ratgeberflut setzt die Musikerin lieber auf ihr eigenes Bauchgefühl – und schreibt fleißig neue Songs.

Lange Bühnenauftritte sind für Jeanette derzeit zwar tabu, aber kurze Sets hat sie noch fest in ihrer Agenda. "Es sind auch noch ein paar Auftritte geplant. Also natürlich gibt es jetzt wahrscheinlich keine zweieinhalb Stunden Show. Gerade das schaffe ich einfach nicht. Aber ich mache schon den einen oder anderen Auftritt, wo ich zwei, drei Songs spiele und so was", erklärte sie gegenüber RTL. Was nach der Geburt kommt, lässt sie offen: "Und wenn das Baby da ist, dann muss man ehrlich gesagt alles auf sich zukommen lassen."

Jeanette ist nicht nur als Sängerin bekannt, sondern auch als Schauspielerin. Ihre Musikkarriere startete sie Ende der 1990er Jahre und sie feierte mit Songs wie "Go Back" große Erfolge. Mit 46 Jahren steht sie nun vor einem ganz neuen Kapitel in ihrem Leben – dem Muttersein. Soziale Medien und Ratgeber lässt die Sängerin dabei bewusst außen vor und vertraut stattdessen auf ihre eigene Intuition. Für die Sängerin verbindet sich damit ihre langjährige Leidenschaft für die Bühne mit einem ganz neuen Kapitel Familienglück.

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Imago Jeanette Biedermann, August 2024

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Imago Jeanette Biedermann, April 2025

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