Jeanette Biedermann ist zum "richtigen Zeitpunkt" schwanger

Für Jeanette Biedermann (46) ist ihre Schwangerschaft mit 46 Jahren weit mehr als nur eine freudige Nachricht – sie fühlt sich schlicht richtig an. In einem Interview mit dem Magazin Bunte spricht die Sängerin und Schauspielerin offen über ihr Babyglück und ihren Partner Sebastian. "Es ist der richtige Mann, der richtige Zeitpunkt und das richtige Lebensgefühl", sagt sie gegenüber dem Blatt.

Besonders rührt sie die Unterstützung, die sie von Sebastian erhält. "Er begleitet mich zu jedem Ultraschalltermin und erlebt jede Entwicklung mit. Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes", erzählt Jeanette gegenüber Bunte. Der Wunsch, Mutter zu werden, habe sie schon immer begleitet – doch sie habe bewusst entschieden, ihr Glück nicht daran zu knüpfen. "Ich habe irgendwann eine wichtige Entscheidung getroffen: Ich wollte mein Glück nicht davon abhängig machen. Ich habe in den letzten Jahren gelernt, loszulassen", so die Sängerin. Eine künstliche Befruchtung kam für sie dabei nie in Frage – das wäre für sie "körperlich und emotional zu belastend gewesen".

Dass Jeanette ihre Schwangerschaft mit Leichtigkeit und Humor trägt, zeigte sie erst kürzlich auf Instagram. Dort postete sie Fotos, auf denen sie sich scherzhaft hinter einem Laternenmast zu verstecken versuchte – während ihr Babybauch unübersehbar neben dem Pfahl hervorragte. Mit solchen Momenten begeistert die Berlinerin ihre Fans regelmäßig und nimmt die Veränderungen, die ihr Körper gerade durchmacht, mit einer gehörigen Portion Selbstironie.

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Imago Jeanette Biedermann bei der 29. José Carreras Gala 2023 in der Media City Leipzig

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Imago Jeanette Biedermann, August 2024