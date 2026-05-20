Schwangere Jeanette Biedermann strahlt ganz ohne Schminke

Mit einem strahlenden Lächeln und ganz ohne Schminke zeigt sich Jeanette Biedermann (46) derzeit von ihrer natürlichsten Seite. Die Sängerin teilte neue Fotos und ein Video aus einem Berliner Aufnahmestudio, auf denen ihr runder Babybauch deutlich zu sehen ist. Im legeren Shirt, kombiniert mit Jogginghose und Turnschuhen, wirkt die 46-Jährige entspannt und glücklich – und das sprichwörtlich strahlend. Dass es ihr in der Schwangerschaft gut geht, hatte sie zuletzt auch in einer TV-Show bestätigt: "Sehr gut" gehe es ihr, sagte sie dort.

Auf den neuen Bildern fällt aber nicht nur ihr Babybauch ins Auge – es ist vor allem dieser unverwechselbare Glow, den Jeanette ganz ungeschminkt ausstrahlt. Im Studio war sie nicht allein: Zusammen mit der Sängerin Madeline Juno (30) arbeitete sie an einem neuen Song. Zu den Aufnahmen schrieb Jeanette auf Instagram: "Was für eine wundervolle Session mit Madeline Juno und ein wunderschöner Song ist aus dem Bauch und aus dem Herzen entstanden! Vielen Dank euch, für diese inspirierende Zeit! Bald gibt es etwas auf die Ohren." Madeline, die 30 Jahre alt ist, antwortete darauf: "Du Süßmaus, danke für dein Vertrauen! Das wird so schöniiiiii." Darauf entgegnete Jeanette schlicht: "Oh ja! Danke euch."

Neben der Vorfreude auf neue Musik läuft es auch privat rund für die Popsängerin, die Fans schon seit ihrer Zeit als Serienstar in Gute Zeiten, schlechte Zeiten kennen. Auch auf der Bühne macht Jeanette in der Schwangerschaft keine Pause – sie plant trotz des wachsenden Bauchs noch weitere Auftritte. Was den Kleiderschrank betrifft, hat sie dabei jedoch ein kleines Problem entdeckt, wie sie in der TV-Show verriet: "Jetzt ist nur das Problem, dass mir keine Sachen mehr passen. Also, dass ich mir was ausmale, was ich anziehe, und dann stehe ich am Kleiderschrank und denke, ach du grüne Neune, ich habe völlig vergessen, dass mir das nicht mehr passt."

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Instagram / jeanettebiedermann Die schwangere Jeanette Biedermann und Madeline Juno posieren im Mai 2026 im Tonstudio

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Getty Images Jeanette Biedermann, Sängerin