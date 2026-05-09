Hochschwangere Jeanette Biedermann strahlt auf Hamburg-Event

Jeanette Biedermann (46) zeigt sich hochschwanger und in Bestform: Beim "Deichmann Step into Summer Event" in Hamburg strahlte die 46-jährige Sängerin auf Bildern, die RTL veröffentlichte, trotz Babybauch und High Heels um die Wette. Mit dem Sender sprach sie offen über ihre Schwangerschaft und ihr aktuelles Lebensgefühl. "Sie haben mich nicht kaputt gekriegt", sagte Jeanette lachend und gab sich dabei so gelassen und glücklich wie selten. "Ich bin gesund – also wunderbar", fasste sie ihren Gemütszustand zusammen.

Trotz der Schwangerschaft hat die Musikerin nicht vor, kreativ auf der Bremse zu stehen. Sie schreibt weiterhin Musik und plant kleinere Auftritte, auch wenn die großen Bühnenshows vorerst pausieren. Als Schauspielerin sei die Auswahl an Rollen gerade ohnehin überschaubar: "Es gibt ja gerade nur zwei Rollen: schwanger oder die Sekretärin im Tatort", erklärte sie im Gespräch mit einem Augenzwinkern. Wie es nach der Geburt konkret weitergehen soll, möchte sie ganz entspannt auf sich zukommen lassen. Beim Shooting in Hamburg ließ sie es sich jedenfalls nicht nehmen, direkt zu Stilettos zu greifen. "Ich habe mir sofort Stilettos ausgesucht", verriet sie schmunzelnd – zu Hause halte sie es dagegen lieber mit "Leggings, T-Shirt und Schlappen".

Was Ratschläge rund um die Schwangerschaft angeht, setzt Jeanette auf eine klare Strategie: Statt sich von TikTok oder Instagram verunsichern zu lassen, vertraut sie auf sich selbst und ihre Hebamme. "Ich höre auf meinen Körper, auf meine Hebamme – und ansonsten entspanne ich mich einfach", so die Sängerin. Bereits zu Ostern hatte sie ihre Fans an ihrem Babyglück teilhaben lassen und sich auf Instagram mit wachsender Babykugel und strahlendem Lächeln gezeigt. Jeanette ist seit über 20 Jahren im Showbusiness aktiv und wurde einst als Schauspielerin in der Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt, bevor sie sich als Sängerin einen Namen machte.

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week

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Imago Jeanette Biedermann, August 2024