Stolz: Jeanette Biedermann zeigt ihren Babybauch im Kleid

Hochschwanger und strahlend: Jeanette Biedermann (46) zeigte sich am Donnerstag beim Jubiläums-Event "Forty And Fabulous" von Bonprix in Hamburg von ihrer schönsten Seite. In einem roten Sommerkleid posierte die Sängerin und Schauspielerin für die Kameras – und ihr Babybauch war dabei kaum noch zu übersehen. Passend zu den sommerlichen Temperaturen trug sie Sandalen mit leichtem Absatz und hatte ihre langen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Roter Lippenstift, Creolen und eine weiße Handtasche komplettierten den Look. Immer wieder legte sie dabei zärtlich eine Hand auf ihren Bauch, wie RTL berichtet.

Bereits im März hatte Jeanette ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. "Jetzt ist es raus! Ja, ich bin schwanger!", verkündete sie damals auf Instagram. Die frohe Botschaft habe sie pünktlich zu Weihnachten erreicht. "Nach all den turbulenten Jahren beginnt nun ein neues Leben! Vielen Dank für eure unzähligen Glückwünsche und lieben Worte", schrieb sie weiter. Nun erwartet sie schon bald ihr erstes Kind.

An ihrer Seite steht dabei ihr Partner Sebastian, ein Unternehmer, der bewusst aus dem Rampenlicht herausbleibt. Gegenüber der Zeitschrift Bunte schwärmte Jeanette von seiner Unterstützung: "Er begleitet mich zu jedem Ultraschalltermin und erlebt jede Entwicklung mit. Diese gemeinsame Vorfreude ist etwas ganz Besonderes." Auch über den Beginn ihrer Beziehung sprach sie offen: "Mein Partner und ich haben uns auf einer unglaublichen Tiefe und Intensität kennengelernt. Es war uns recht schnell klar, dass es etwas Besonderes ist und es den gemeinsamen Traum einer Familie gibt." Geplant habe das Paar die Schwangerschaft nicht aktiv: "Wir haben zusammen unser Leben gelebt und gesagt: 'Wenn es passieren soll, dann passiert es.' Ohne es zu forcieren."

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Imago Jeanette Biedermann zeigt ihren Babybauch bei der 40-Jahre-bonprix-Jubiläumsparty

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Juni 2026

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Imago Jeanette Biedermann bei der Berlin Fashion Week