Diese Promi-Babys erblicken bald das Licht der Welt

In der deutschen Promiwelt ist der Baby-Boom 2026 kaum zu übersehen: Gleich eine ganze Reihe bekannter Gesichter erwartet Nachwuchs oder hat die frohe Botschaft erst kürzlich öffentlich gemacht. Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer (40) und seine Frau Anika werden bald zum zweiten Mal Eltern – ihr Sohn Luca kam erst im März 2024 zur Welt. Manuel bestätigte die Schwangerschaft im Mai gegenüber BR24Sport. Wenig später sorgte auch seine Ex-Frau Nina Neuer für Aufsehen: Die Dressurreiterin teilte auf Instagram ein Foto mit deutlich sichtbarem Babybauch und ließ damit die Neuigkeit für sich sprechen. Ebenfalls im Mai bestätigte Moderatorin Amira Aly (33) der Bild-Zeitung, dass sie mit ihrem Partner Christian Düren (36) ihr erstes gemeinsames Kind erwartet. Jeanette Biedermann (46) hingegen machte ihre Schwangerschaft schon Anfang März öffentlich und erlebt mit 46 Jahren ein ganz persönliches Babyglück. Auch Influencer Julian Claßen (33) und seine Freundin Palina sowie Ex-Bachelor Andrej Mangold (39) und seine Frau Annika Jung (36) verkündeten im Frühjahr freudige Neuigkeiten.

Zu einigen der werdenden Eltern gibt es inzwischen weitere Details: Julian und Palina etwa haben nach dem Verlust ihres ungeborenen Kindes Anfang des Jahres nun verraten, dass sie diesmal einen Jungen erwarten. Es wird das erste gemeinsame Kind der beiden sein. Bei Andrej und Annika hat sich seit der Schwangerschaftsverkündung ebenfalls einiges getan: Das Paar hat Mitte Mai standesamtlich am Tegernsee geheiratet – im kleinen, privaten Rahmen. Jeanette zeigte sich in einem Interview mit Bunte sehr offen zu ihrem späten Mutterglück. "Es ist der richtige Mann, der richtige Zeitpunkt und das richtige Lebensgefühl", sagte die Sängerin dort. Den Vater des Kindes, von dem nur der Vorname Sebastian bekannt ist, hält sie weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Und auch ARD-Sportmoderatorin Lea Wagner (31) freut sich auf ihr erstes Kind – trotz Schwangerschaft ist sie für die laufende Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada eingeplant.

Besonders im Blickpunkt steht derzeit Amira: Die Moderatorin, die mit Ex-Mann Oliver Pocher (48) bereits zwei Söhne hat, sprach zuletzt auf Instagram auch über emotionale Themen rund um ihre Schwangerschaft. So äußerte sie "große Angst" davor, dass ihre Panikattacken nach der Geburt zurückkehren könnten. Geschlecht und Geburtstermin des Babys sind bislang noch nicht bekannt. Auch Jeanette hatte lange nicht mehr damit gerechnet, noch Mutter zu werden, und betonte, wie dankbar sie für diesen Moment sei. Nina Neuer wiederum hält sich bezüglich des Vaters ihres Kindes sowie eines möglichen Geburtstermins bedeckt – von Manuel lebt sie seit 2020 getrennt.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Juni 2026

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Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim Mon Cheri Barbara Tag in Schloss Nymphenburg, München, 4. Dezember 2024