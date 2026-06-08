Jeanette Biedermanns Babybauchfoto lässt die Fans schmunzeln

Mit einer Extraportion Humor bringt Jeanette Biedermann (46) ihre Fans gerade zum Schmunzeln. Die schwangere Sängerin teilte jetzt auf Instagram zwei Fotos, auf denen sie sich hinter einem Laternenmast zu verstecken versucht. Während sie dahinter fast vollständig verschwindet, ragt ihr Babybauch unübersehbar neben dem Pfahl hervor. Dazu schreibt Jeanette: "Ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Wochenende! Der Sonntag geht langsam vorbei und ich versuche, mich vor Montag zu verstecken! Ich denke, so findet mich keiner! Ja, wo ist sie denn?" Ihr Kommentar gipfelt in einem lachenden Smiley.

Das missglückte Versteckspiel begeisterte ihre Community sofort. Innerhalb kürzester Zeit sammelte der Beitrag fast 18.000 Likes [Stand: 8. Juni 2026, 9:45 Uhr] und jede Menge Kommentare. "Hat fast funktioniert. Wunderschöne Babykugel", schrieb ein Fan. "Eine Laterne mit Bauch" und "Perfekte Tarnung" lauteten weitere Reaktionen. Auch "Dich sieht man nicht mehr, aber nur das Baby. Macht sich jetzt schon bemerkbar" war unter dem Post zu lesen.

Jeanette erfuhr im Dezember von ihrer Schwangerschaft und beschrieb die Nachricht als echtes Weihnachtsgeschenk. Im März machte die Sängerin die freudige Neuigkeit öffentlich. Schon vor drei Wochen hatte Jeanette gezeigt, wie gut ihr die Schwangerschaft steht. Damals postete sie ungeschminkte Eindrücke aus einem Berliner Aufnahmestudio. Ihr Babybauch war deutlich zu sehen. Und es blieb nicht nur bei privaten Updates: Im Studio arbeitete Jeanette damals mit Madeline Juno an neuer Musik.

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / jeanettebiedermann Die schwangere Jeanette Biedermann und Madeline Juno posieren im Mai 2026 im Tonstudio