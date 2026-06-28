"Londoner Fashion Week": Alexander McQueen kehrt 2027 zurück

Das Modehaus Alexander McQueen (†40) kehrt im Rahmen der London Fashion Week zurück in die britische Hauptstadt. Für die Frühjahr/Sommer-Saison 2027 hat die Marke ein Comeback angekündigt – und das zum ersten Mal unter Kreativdirektor Seán McGirr, der die kreative Leitung seit 2024 innehat. Damit schlägt das Label nach Jahren in Paris wieder ein neues Kapitel auf. "London war schon immer das Herzstück von McQueen; es gibt eine einzigartig kraftvolle Energie in dieser Stadt, die sich durch die gesamte Geschichte des Hauses zieht und auch heute noch alles inspiriert, was wir tun", erklärte McGirr laut Vogue in einem Statement. Für den Kreativdirektor ist die Rückkehr also mehr als nur ein logistischer Schritt.

Zuletzt präsentierte Alexander McQueen seine Kollektion im Jahr 2022 in London. Damals sorgte die damalige Kreativdirektorin Sarah Burton auf einem Ostlondoner Dach für Aufsehen – unter einer Bubblekuppel. Seitdem zeigt die Marke, die zum Kering-Konzern gehört, in Paris. Auch CEO Gianfranco D'Attis, der seinen Posten erst Anfang Juni antrat, äußerte sich zur Rückkehr: "London ist der Ort, an dem unsere Geschichte begann, und bleibt zentral für unsere Identität." Derzeit befindet sich das Unternehmen unter Konzern-CEO Luca de Meo in einer Restrukturierungsphase, die auch Stellenstreichungen umfasst.

Das Comeback des Hauses gilt für die "London Fashion Week" 2027 als bedeutender Gewinn. In den vergangenen Jahren sind viele der einflussreichsten britischen Labels nach Paris abgewandert – darunter neben McQueen auch Stella McCartney (54) und Victoria Beckham (52). Das Haus hat eine tiefe Verbindung zu London: Gründer Lee Alexander McQueen lancierte die Marke 1993 in der Stadt und feierte dort einige seiner bekanntesten Schauen, darunter Kollektionen wie "Highland Rape" oder "Voss". Seinen Umzug nach Paris vollzog das Label 2001 nach einer Investition der Gucci Group. Nun holt die Rückkehr die Marke an jenen Ort zurück, an dem alles begann.

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Getty Images Seán McGirr beim "Le Grand Diner du Louvre" im Musée du Louvre in Paris, 4. März 2025

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Getty Images Alexander McQueen mit dem "International Award" bei den CFDA Fashion Awards 2003 in New York

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Getty Images Victoria Beckham, Designerin