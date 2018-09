Veröffentlicht Brooklyn Beckham (19) etwa Oben-ohne-Fotos seiner Mutter? Der älteste Beckham-Spross baut sich schon seit Jahren eine Karriere als Fotograf auf. Dafür hat der Tattoo-Hottie sogar eine Zeitlang in der Modemetropole New York gelebt. Inzwischen ist der ältere Bruder von Romeo (16), Cruz (13) und Harper (7) allerdings in den Schoß seiner Familie zurückkehrt und wohnt wieder in London. Am vergangenen Wochenende besuchte er dort die Fashion-Show von Mama Victoria (44) – und knipste ein mutmaßlich sehr intimes Foto von ihr!

Am Sonntag feierte das Ex-Spice Girls-Mitglied im Rahmen der London Fashion Week das zehnjährige Bestehen seines Modelabels. Als Unterstützung hatten Ehemann David (43) und ihre vier Kids in der ersten Reihe der Show Platz genommen. Auch backstage war ihre Familie augenscheinlich unterwegs, denn Sohn Brooklyn postete auf Instagram ein Foto, das vermutlich kurz vor der Modeschau entstanden war. Darauf trinkt Victoria genüsslich eine Tasse Tee und scheint obenrum nichts anzuhaben. Nur ein Handtuch bedeckt ihre nackten Brüste – oder etwa nicht? Nein, denn schaut man sich das Pic genauer an, ist ein hautenger Body erkennbar und das Frotteetuch fungierte möglicherweise nur als Kleckerschutz.

"Gut gemacht, Mama! Eine weitere großartige Modenschau", schrieb Brooklyn zu dem Foto seiner Mum. Auch David ließ es sich nicht nehmen, seiner Gattin via Instagram zu der Vorstellung zu gratulieren: "Stolz auf Mami. Zehn Jahre und was für eine wunderbare Art, das in London zu feiern. Wir sind so stolz auf dich!" Neben David und den Kindern waren auch Vics Eltern Anthony und Jackie Adams und ihre Schwester Louise Adams bei ihrem großen Jubiläum anwesend.

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham, britischer Nachwuchsfotograf

Instagram / davidbeckham Harper, Romeo, Cruz und Brooklyn Beckham (v.l.) bei der Fashion Show von Mama Victoria

Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihren Eltern Anthony und Jackie Adams in London

