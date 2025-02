Lila Moss sorgt mit durchsichtigem Oberteil für Aufsehen

Lila Moss (22), die Tochter des Supermodels Kate Moss (51), sorgte während der London Fashion Week bei einem exklusiven Dinner von Aaron Esh für Gesprächsstoff. Am Sonntagabend erschien das junge Model im The House Of KOKO in einem durchsichtigen, tief ausgeschnittenen Shirt, das sie ohne BH trug, und kombinierte dazu figurbetonte Lederhosen, schwarze High Heels und eine lange goldene Halskette. Mit ihrem subtilen Smokey-Eyes-Look und offenem blonden Haar erinnerte sie stark an ihre berühmte Mutter. Das berichtete die Daily Mail. Begleitet wurde sie von Lux Gillespie, dem Sohn von Primal Scream-Frontmann Bobby Gillespie (62), der dem Stil seines Vaters in schwarzem Anzug und langen Haaren nacheiferte. Auch weitere prominente Gäste wie das Model Elle Richards und Influencerin Camille Charriere waren bei dem Event anwesend.

Die Veranstaltung war jedoch nicht der einzige glamouröse Auftritt von Lila an diesem Wochenende. Erst am Samstagabend genoss sie einen romantischen Abend mit ihrem Freund Yoni Helbitz in London. Das Paar, das seit etwa 18 Monaten zusammen ist, zeigt sich regelmäßig in der Öffentlichkeit, hält die Beziehung aber dennoch recht privat. Yoni, der für eine Modemarke als E-Commerce-Koordinator arbeitet, teilt auf Instagram hin und wieder Einblicke in die gemeinsamen Momente mit seiner Freundin, während Lila auf ihrem eigenen Profil vor allem berufliche Inhalte postet. Denn neben ihrem Liebesleben feiert auch ihre Karriere Erfolge: Kürzlich wurde sie als neues Gesicht der Marke DKNY bekanntgegeben.

Lila hat sich längst als eigenständiges Model etabliert, doch die Parallelen zu ihrer Mutter Kate, einem der bekanntesten Models der Welt, bleiben ein ständiges Gesprächsthema. Beide teilen nicht nur optisch frappierende Ähnlichkeiten, sondern auch ihre beruflichen Ambitionen. Schließlich rockte das Mutter-Tochter-Gespann unter anderem die Victoria's-Secret-Fashionshow 2024. Dabei hatte Lila einst andere Pläne: In einem Interview verriet sie, dass sie sich früher eine Karriere als Lehrerin vorstellen konnte, da die Arbeit mit Kindern ihr Freude bereiten würde. Heute jedoch konzentriert sie sich ganz auf ihre Modelkarriere, die ihr bereits ein jährliches Einkommen in sechsstelliger Höhe eingebracht hat.

Instagram / yoniihelbitz Lila Moss mit ihrem Freund Yoni Helbitz

Getty Images Lila Moss und Kate Moss, Mai 2024

