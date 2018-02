Seit 66 Jahren verzaubert Queen Elizabeth II. (91) immer wieder das Publikum mit ihren Outfits bei öffentlichen Auftritten. Vom royalblauen Modeensemble bis hin zu quietschpinken Kostümen ist die Königin immer ein Farbtupfer im Palast. Jetzt überrascht der Royal zum ersten Mal auf der London Fashion Week. Neben Anna Wintour (68), der Chefin der amerikanischen Vogue, glänzt das Oberhaupt Großbritanniens ganz vorn in der ersten Reihe. Ein weiteres Highlight für die britische Königin: Sie überreicht den ersten Queen Elizabeth Award for British Design an den Modemacher Richard Quinn.



