Kate Nash strahlt in gestreiftem Look auf der Fashion Week

Kate Nash (37) nutzte die London Fashion Week für einen fulminanten Auftritt. Während der Modenschau von Sinead Gorey präsentierte sich die Sängerin am Sonntag in einem auffälligen Look. Die Britin trug eine schwarz-gelb-gestreifte Robe, die ihren individuellen Stil unterstrich. Zu dem schulterfreien Wickelkleid kombinierte die Musikerin eine ebenfalls gestreifte Strumpfhose und punkige Schnürstiefel. Ein weiterer Hingucker war der Lippenstift der Singer-Songwriterin, der perfekt auf ihre rostroten Haare abgestimmt war. Doch Kate war nicht die einzige Erscheinung bei der Fashion Show.

Auch Lottie Moss (27) wurde von den Fotografen abgelichtet, während sie sich die neueste Kollektion der Londoner Designerin anschaute. Die jüngere Schwester von Kate Moss (51) präsentierte sich in einem hellblauen Ensemble, bestehend aus einer Strickjacke und passenden Shorts. Ihr Look hatte dadurch eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Pyjama. Ihre schwarzen High Heels sorgten allerdings für die nötige Eleganz.

Sowohl Lottie als auch Kate haben Erfahrung mit der Plattform OnlyFans. Während die Blondine kürzlich ihre Karriere als Erotikmodel an den Nagel hing, nutzt die "Foundations"-Interpretin die Website weiterhin. Für diese Entscheidung wurde die 37-Jährige von einigen Fans kritisiert, woraufhin sie auf Instagram klarstellte: "Seid nicht traurig, dass ich ein OnlyFans gestartet habe, um meine Touren zu finanzieren. Es ist sehr ermächtigend. Bilder von meinem Hintern zu verkaufen, macht Spaß und ist lustig. [...] Dass Frauen die Kontrolle über ihren Körper haben, ist sehr wichtig und etwas, zu dem wir alle stehen und für das wir kämpfen sollten."

Getty Images Lottie Moss, Model

Getty Images Kate Nash bei den SAG Awards 2019

