Rosie Huntington-Whiteley begeistert in freizügigem Outfit

Für die London Fashion Week schmeißen sich die Stars ordentlich in Schale. Das bewies auch Rosie Huntington-Whiteley (37) bei ihrem Besuch der Modenschau von Designerin Nensi Dojaka. Wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen, gewährte sie mit ihrem Outfit einen Blick auf ihre trainierte Figur: Das Model erschien in einem schwarzen, durchsichtigen Catsuit, unter dem es ein hoch tailliertes Höschen sowie einen winzigen schwarzen BH trug.

Die 37-Jährige zeigte außerdem, dass ihr die Zeit in der Modebranche anscheinend einiges beigebracht hat. Zu ihrem Mesh-Jumpsuit kombinierte sie einen langen, schwarzen Blazer, der bis über ihren Hintern reichte. Darüber hinaus rundete der Victoria's Secret-Star den Look mit einem Paar Stilettos, einer kleinen Handtasche sowie silbernen Schmuckstücken ab. Ihre Haare hatte Rosie zu einem strengen Zopf zusammengebunden und setzte auf ein eindrucksvolles Make-up.

Die Frau von Schauspieler Jason Statham (57) ist aber nicht die Einzige, die auf der britischen Modewoche überzeugte. Auch die Tochter des King of Pop Michael Jackson (✝50) zog alle Blicke auf sich. Für das exklusive Event Vogue World hatte sich Paris für ein pfirsichfarbenes Kleid entschieden, das mit funkelnden Strasssteinen verziert war. Auf Fotos, die ebenfalls durch das britische Blatt veröffentlicht wurden, vervollständigte sie ihren Look mit goldenen High Heels und großen Kreolen in Silber.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Jackson im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige