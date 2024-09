Multitasking: Pixie Lott mit Baby bei Fashion Week in London

Pixie Lott (33) wurde gemeinsam mit ihrem kleinen Sohnemann bei der London Fashion Week gesichtet: Wie diese Fotos, die jetzt OK! Magazine vorliegen, zeigen, fütterte die britische Sängerin am Rande eines Events ihren elf Monate alten Sohn Albert. Die "All About Tonight"-Sängerin bewies dabei ihre Fähigkeit zum Multitasking, indem sie ein Fläschchen in der einen Hand und ihren Sohn in der anderen hielt. Die 33-Jährige warf sich für das Event am Sonntag in ein elegantes Outfit: Sie trug einen knielangen Kamelhaartrenchcoat über einem ärmellosen anthrazitfarbenen Blazer und passenden Shorts. Eine klassische Note verlieh sie ihrem Look mit klobigen schwarzen Loafern und welligen Haaren mit Seitenscheitel.

Neben ihrer Rolle als hingebungsvolle Mutter jongliert Pixie derzeit auch die Herausforderungen des Arbeitslebens. Sie bereitet sich auf die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Encino" vor, das noch in diesem Monat erscheinen soll. Dies ist ihr erstes Album seit einem Jahrzehnt, nachdem ihre letzte Platte im Jahr 2014 herauskam. In einem Interview mit Mirror betonte sie, dass sie fünf Jahre an dem Album gearbeitet habe und "viel Blut, Schweiß und Tränen" hineinflossen. Pixie setze alles daran, die Songs, Texte und Klänge genauso zu gestalten, wie sie es sich immer gewünscht habe.

Abseits der Bühne teilt Pixie ihr Familienleben mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire (36), mit dem sie seit über einem Jahrzehnt zusammen ist. Die beiden trafen sich 2010 auf einer Modenschau und verlobten sich 2016 bei einem Besuch der St Paul’s Cathedral in London. Das Paar heiratete schließlich 2022 in der Ely Cathedral in Cambridgeshire. Im Sommer 2023 gab Pixie bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwartete. Inzwischen ist der kleine Albert der ganze Stolz des Paares.

Instagram / pixielott Pixie Lott mit ihrem Ehemann Oliver Cheshire und ihrem Baby

Getty Images Oliver Cheshire und Pixie Lott im September 2021

