Fiona Shaw feiert Laufsteg-Debüt auf Londoner Fashion Week

Fiona Shaw sorgte am Sonntag für eine Überraschung bei der London Fashion Week. Die Schauspielerin betrat im Rahmen der Show von Designerin Simone Rocha den Laufsteg in der Goldsmiths' Hall. Gekleidet in ein voluminöses schwarzes Kleid, das mit Eisenketten verschnürt war, zog die Harry Potter-Darstellerin alle Blicke auf sich. Ihr Look wurde durch schlichte schwarze Schuhe und ihr nach hinten gestyltes Haar ergänzt. Mit ernstem Blick und den Händen in den Taschen seiner Robe schritt der Filmstar über den Catwalk.

Die 66-Jährige scheint andere Frauen mit ihrem Auftritt als Model inspirieren zu wollen. In den vergangenen Monaten betonte Fiona immer wieder, dass sie kein Problem mit ihrem Alter habe und sich deshalb nicht einschränken wolle. Im Gespräch mit The Independent erklärte sie im Dezember: "Ich glaube, die Dreißiger und Vierziger sind für Frauen sehr schwer. In den Fünfzigern und Sechzigern ist es viel einfacher. Es hat etwas mit Ankommen zu tun."

Nach "Harry Potter" erweiterte Fiona ihre Fangemeinde mit "Fleabag" und "Killing Eve". Die Serien stammen beide aus der Feder von Phoebe Waller-Bridge (39), die die ältere Schauspielerin schon lange vor ihrer Zusammenarbeit verehrte. "Ich habe festgestellt, dass man seine Heldinnen immer treffen muss, solange die Heldin Fiona Shaw ist", schwärmte die Drehbuchautorin gegenüber The Times und fügte hinzu: "Sie wird sich dagegen wehren, dass ich das sage, aber es ist ein Privileg, sie zu kennen. Beruflich ist sie so etwas wie eine Muse."

Getty Images Fiona Shaw, Schauspielerin

Getty Images Fiona Shaw, Phoebe Waller-Bridge und Jodie Comer, "Killing Eve"-Kolleginnen

