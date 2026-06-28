Stefan Raab im Stadion: Beim Deutschland-Spiel hautnah dabei

Deutschland verliert 2:1 gegen Ecuador – und Stefan Raab (59) war live dabei. Der Entertainer und Moderator wurde im MetLife Stadium im US-Bundesstaat New Jersey auf der Tribüne gesichtet, als die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihr letztes Gruppenspiel bei der Fußball-WM bestritt. Vor dem Anpfiff zeigte er sich bestens gelaunt: Er lehnte sich über ein Geländer, fing offenbar ein T-Shirt und wurde dabei von umstehenden Fans bewundert. Doch mit dem Verlauf des Spiels wurde auch Raab die gute Laune gründlich verhagelt – die DFB-Niederlage ließ auch ihn fassungslos zurück.

Nicht der Einzige aus der Prominenz, der das Spiel im Stadion verfolgte: Auch Tom Kaulitz (36) war vor Ort – mit sichtlich ernster Miene und verschränkten Armen verfolgte der Tokio Hotel-Gitarrist das Geschehen auf dem Rasen. Ds zeigen Fotos, die unter anderem Gala vorliegen. Ebenso war auch Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (53) unter den Zuschauern. Sie verfolgte das Spiel an der Seite von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und sang die Nationalhymne mit – zunächst noch im blassrosafarbenen Jackett, das sie im Spielverlauf ablegte, um sich ganz als Fan zu zeigen. Trotz der Niederlage schließt Deutschland die Gruppe E als Erster ab und spielt am kommenden Montag ab 22:30 Uhr im Gillette Stadium in Foxborough bei Boston gegen einen noch zu ermittelnden Gruppendritten.

Stefan Raab ist derzeit ohnehin in einer besonders aktiven Phase: Der Kölner ist mit seinen TV-Projekten wieder präsent wie seit Jahren nicht mehr. Zuletzt hatte er über Instagram die neue "Jetski Star WM" angekündigt, die am 29. August live bei RTL stattfinden soll. Als Schauplatz für das Wasser-Event ist die Regattabahn in Duisburg geplant, wo rund 2.000 Zuschauer dabei sein können. Tom Kaulitz hingegen war bei der WM bis vor Kurzem noch in anderer Rolle unterwegs – als Fan-Experte für MagentaTV.

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Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere zu "Das Kanu des Manitu"

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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IMAGO / Eventflash Stefan Raab bei der Premiere von "Das Kanu des Manitu", August 2025

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