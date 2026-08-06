Stefan Raab & Ralf Schumacher als Team bei "Jetski Star WM"

Stefan Raab (59) plant den nächsten großen Coup im deutschen Fernsehen: Am Samstag, dem 29. August 2026, geht um 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+ die erste "Jetski Star WM" live auf Sendung, wie aus einer Pressemitteilung an Promiflash hervorgeht. Der Entertainer schaut dabei nicht nur vom Rand aus zu, sondern steigt selbst ins Wasser – und zwar gemeinsam mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher (51). Die beiden treten als Zweierteam an und gehören damit zu insgesamt acht prominenten Duos, die auf der Regattabahn Duisburg in drei actionreichen Disziplinen und spektakulären Jetski-Rennen gegeneinander antreten. Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgen die überraschenden Paarungen aus Sport, TV und Social Media: So bilden Dagi Bee (31) und Sophia Thiel (31) ein Team, während Knossi (40) zusammen mit Joey Kelly (53) aufs Wasser geht.

Auch der Rest des Teilnehmerfeldes hat es in sich: René Casselly (29) startet mit Fabian Hambüchen (38), Gustav Schäfer (37) geht mit Joel Mattli (32) ins Rennen, Renata (39) und Valentin Lusin (39) treten als Ehepaar an. Hinzu kommen EMMVEE und Stefano Zarrella (35) sowie Ann-Kathrin Bendixen (26) und Alexander Kumptner (43). Durch die Eventshow führt Laura Wontorra (37) als Moderatorin, die Rennen kommentiert Frank Buschmann (61). Jana Wosnitza (32) ist als Field-Reporterin unterwegs, Mitja Lafere berichtet aus den Boxen. RTL kündigt neben hart umkämpften Duellen und waghalsigen Manövern auch ein großes Opening und reichlich Sommerfeeling an. Produziert wird die Liveshow von Raab Entertainment im Auftrag von RTL, Tickets für die Veranstaltung gibt es über raab-tickets.de.

Für Ralf fällt das neue TV-Abenteuer in eine Zeit, in der auch sein Privatleben für Schlagzeilen sorgt. Erst vor wenigen Tagen erhob seine Ex-Frau Cora Schumacher (49) auf Instagram erneut Vorwürfe gegen ihn. Auslöser des jüngsten Streits war nach Coras Darstellung eine Benachrichtigung, wonach ihr Ex-Mann ihr auf der Plattform wieder folge. Sie warf ihm daraufhin vor, sie für Schlagzeilen und Dramaturgie zu benutzen. Bei der "Jetski Star WM" steht nun aber die sportliche Seite des ehemaligen Rennfahrers im Mittelpunkt – an der Seite von Stefan.

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment Stefan Raab und Ralf Schumacher, "Jetski Star WM"-Team 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Moderatorin Laura Wontora, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Imago Cora Schumacher im September 2024 in Hamburg

Anzeige