"Kriegt das Maul nicht auf": So tickt Stefan Raab laut Olli

Oliver Pocher (48) hat im Podcast "TOMorrow" von Tom Junkersdorf ungewohnt offene Einblicke in das Privatleben von Stefan Raab (59) gegeben. Demnach soll sich der Entertainer abseits der Kamera völlig anders verhalten, als aus seinen TV-Auftritten bekannt. "Er kriegt sinnbildlich das Maul nicht auf", sagte Oliver über seinen Kollegen und ergänzte: "Stefan ist sehr schüchtern, der fühlt sich nur stark auf seinen zehn Quadratmetern vor der Kamera." Im echten Leben begegne man ihm stets in Begleitung von Sicherheitspersonal, mit Cappy, Sonnenbrille und – so Oliver – in immer denselben Klamotten, die er sich gleich mehrfach gekauft haben soll.

Auch beim 1. FC Köln, für den Stefan eine Loge besitzt, soll er eher für sich bleiben. Stefan verfolgt die Spiele laut Oliver versteckt hinter der Wand, rauchend und auf einen Fernseher schauend. "Ich denk, Alter, dann geh doch einfach nicht ins Stadion und guck's doch gleich zu Hause so, ich versteh's nicht", kommentierte Oliver das Verhalten. Außerdem zweifelte er grundsätzlich an Stefans aktuellem Comeback und fragte, ob in den vergangenen zwei Jahren wirklich etwas Nennenswertes von ihm gekommen sei: "Der hat's ja jetzt nicht geschafft in den letzten zwei Jahren, gab's irgendwas?" Schon früher bezeichnete er Stefans neue Show als "Vollflop des Jahres".

Ollis deutlichen Worte sorgen auf TikTok für Gesprächsstoff. Unter dem geteilten Ausschnitt aus dem Podcast diskutieren Fans hitzig, ob er mit seiner Beschreibung von Stefan ins Schwarze trifft oder zu weit geht. Während einige Nutzer Oliver zustimmen und seine Einschätzung als zutreffend bezeichnen, erntet der Comedian auch deutliche Kritik. "Ich hab Pocher noch nie gesehen, wo er mal gut über Menschen spricht. Immer nur am negativ reden über andere", schrieb ein Nutzer. Ein anderer verwies auf Stefans Erfolgsgeschichte: "Wenn Pocher auch nur annähernd an Raabs Erfolge rankommen würde, hätte seine Aussage etwas Gewicht." Im Netz prallen somit starke Meinungen aufeinander – wie so häufig, wenn der Comedian seine Ansichten teilt. Oliver ist bekannt dafür, Klartext zu reden und kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Obgleich ihm dafür häufig Kritik entgegenschmettert, lieben ihn seine Fans genau dafür!

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Collage: TikTok / oliverpocher, RTL / Raab Entertainment / Bene Müller Collage: Oliver Pocher und Stefan Raab

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Imago Oliver Pocher, Januar 2026

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Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere von "Das Kanu des Manitu"