Pocher, Raab oder Bully: Wer ist der zehnte "LOL"-Kandidat?

Wer ist der geheimnisvolle zehnte Teilnehmer der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing"? Prime Video hat neun Kandidaten bereits offiziell bestätigt – darunter bekannte Namen wie Barbara Schöneberger (52), Carolin Kebekus (45) und Elton (55) –, doch ein letzter Platz bleibt bis zur Premiere am 14. Mai bewusst unbesetzt. Genau dieser freie Spot sorgt im Netz für heiße Spekulationen. Im Fokus stehen dabei vor allem drei Namen: Oliver Pocher (48), Stefan Raab (59) und Gastgeber Michael "Bully" Herbig (57) selbst.

Oliver Pocher wird seit Längerem mit dem Format in Verbindung gebracht, da er öffentlich signalisiert haben soll, gern einmal bei "LOL" dabei zu sein. Allerdings äußerte sich Bully in einem früheren Interview eher zurückhaltend zu dieser Idee: "Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können", sagte er damals. Auch Stefan Raab wird als möglicher Überraschungskandidat gehandelt – immerhin ist er zuletzt wieder verstärkt im TV präsent und steht gemeinsam mit Bully für die RTL-Show "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" vor der Kamera. Gegen Raabs Teilnahme spricht jedoch, dass er aktuell eng mit RTL und RTL+ verbunden ist – und Prime Video ein ganz anderer Sender ist. Die wohl spektakulärste Theorie dreht sich um Bully selbst: Fans spekulieren, der Gastgeber könnte in dieser Staffel selbst als Kandidat antreten. In Social-Media-Kommentaren häufen sich Aussagen wie "Ich bin dafür, dass Bully die Nummer 10 ist" und "Der 10. ist er selber".

Dass der zehnte Platz überhaupt geheimgehalten wird, ist für das Format ungewöhnlich – in vergangenen Staffeln wurden auch große Namen regulär vorab kommuniziert, darunter etwa Otto Waalkes (77). Die Staffel 7 startet mit einem bereits starken Cast: Neben den bereits genannten sind auch Michelle Hunziker (49), Max Giermann (50), Olaf Schubert (58), Teddy Teclebrhan, Martina Hill (51) und Torsten Sträter (59) dabei. Wer den letzten freien Platz belegt, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Michael "Bully" Herbig im Februar 2024

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Imago Oliver Pocher lächelt, November 2025

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Imago Stefan Raab bei der Weltpremiere zu "Das Kanu des Manitu"