Nicht-Lachen-Duell gegen Stefan Raab? Elton ist siegessicher

Elton (55) ist einer der Kandidaten in der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" – und der Moderator und Comedian hat bereits klare Vorstellungen davon, gegen wen er am liebsten antreten würde. Bevor mit Michael "Bully" Herbig (58) der zehnte und letzte Kandidat der neuen Staffel offiziell bekannt gegeben wurde, kursierten Gerüchte, dass Eltons langjähriger Freund Stefan Raab (59) ebenfalls Teil der Show sein könnte. Im Promiflash-Interview verrät Elton nun, dass er sich ein Nicht-Lachen-Duell gegen Stefan sehr wünschen würde – und er weiß auch schon, wer dabei gewinnen würde.

An seinem eigenen Sieg zweifelt Elton nämlich kaum. Auf die Frage, wer von beiden den Kürzeren ziehen würde, antwortete er ohne zu zögern: "Stefan." Und das, obwohl beide sich schon sehr lange kennen. "Ich kenne Stefan zu lange. Ich kenne seine Masche. Aber ich glaube also, er kennt mich natürlich auch lange, aber ich weiß, dass ich dann noch ein paar Sachen habe, die er nicht kennt. Und das wird für ihn schwierig", so Elton selbstbewusst. Gleichzeitig gibt er offen zu, dass es für ihn nicht gegen jeden Kandidaten so einfach wäre – gegen bestimmte Comedians hätte er es deutlich schwerer. "Das ist ganz klar. Torsten Sträter. Also so Leute wie Torsten Sträter, Olaf Schubert und auch, der zum Glück nicht dabei ist, Kurt Krömer. Weil die kommen so aus der Pistole geschossen. Du erwartest es auf einmal nicht. Da könnte ich, also auch, wenn ich die sehe, lache ich einfach schon", gesteht er.

Stefan und Elton verbindet eine langjährige Freundschaft, die weit in ihre gemeinsame Zeit beim Fernsehen zurückreicht. Elton wurde vor allem als Sidekick und Assistent von Stefan bei verschiedenen TV-Projekten bekannt, unter anderem bei der Sendung "TV total". Stefan hatte sich für einige Jahre aus dem Showbusiness zurückgezogen, feierte aber zuletzt ein viel beachtetes Comeback im deutschen Fernsehen.

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

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Imago Elton bei der Premiere der 7. Staffel von LOL: Last One Laughing

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Imago Elton, Premiere von "LOL: Last One Laughing" Staffel 7 in München

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