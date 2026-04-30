Trotz Startschwierigkeiten: "Stefan Raab Show" kehrt zurück

Stefan Raab (59) darf weitermachen! RTL hat jetzt bestätigt, dass "Die Stefan Raab Show" nach einer ausgedehnten Sommerpause in eine zweite Staffel geht – und damit trotz holprigem Start doch eine Zukunft im Programm des Senders hat. Schon in der kommenden Woche steht allerdings erst einmal das Staffelfinale an: Am 7. Mai verabschiedet sich der Entertainer mit einer Spezialausgabe rund um das Thema Jetski von seinen Zuschauern. Als Gast hat Stefan den Jetski-Weltmeister Nils Wittling aus Frechen angekündigt, der für sportliche Action im Studio sorgen soll. Zudem nutzt der TV-Star die Show, um sein neues Funsport-Event "Die Jetski Star WM" anzuteasern, das Ende August in Duisburg über die Bühne gehen wird.

Wann genau die Late-Night-Show im September zurückkehrt, verrät RTL noch nicht. Klar ist aber: Am Ausspielmodell wird nichts geändert. Jede Woche bleibt es bei zwei neuen Ausgaben, eine davon läuft wie gewohnt donnerstags um 23:15 Uhr im linearen Programm von RTL. Die weitere Folge wird dienstags um 22:00 Uhr exklusiv bei RTL+ angeboten und ist damit nur für Abonnenten verfügbar. Seit der Umstellung vom großen Primetime-Format zur kompakten Late-Night mit rund 35 bis 40 Minuten Sendezeit hat das Konzept besser gezündet. Zwar sind die Quoten am Donnerstag schwankend und hängen stark vom Vorprogramm ab, Zielgruppen-Marktanteile von bis zu 8,8 Prozent zeigen aber, dass Stefan sich am späteren Sendeplatz stabilisiert hat.

Der Produzent und Entertainer ist damit weiter ein zentraler Baustein im Show-Portfolio von RTL. Nicht nur mit seiner Late-Night, sondern auch mit Events wie "Wer weiß wie wann was war?" an der Seite von Barbara Schöneberger (52) oder "Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli" sorgt er regelmäßig für Gesprächsstoff. Schon vor einigen Monaten hatte Stefan seinen Fans im TV zugesichert, dass seine Show wiederkommen werde, ließ aber offen, wann genau. Während der gebürtige Kölner sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushält, bleibt er beruflich präsent und setzt auf ein Mix aus Nostalgie, Studiogags und neuen Event-Ideen – jetzt eben mit frischem Jetski-Fokus zum Staffelfinale und einer gesicherten Fortsetzung im Herbst.

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RTL / Raab Entertainment / Bene Müller "Die Stefan Raab Show", 2025

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Stefan Raab in "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli", 29.11.2025