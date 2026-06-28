Traummann-Potenzial: Charlotte überrascht mit Calvin-Aussage

Charlotte Engelhardt (47), ehemals Würdig, und Calvin Kleinen (34) stehen kurz vor dem Start ihrer gemeinsamen Realityshow "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet", die ab dem 30. Juni auf RTL+ zu sehen sein wird. Im Promiflash-Interview gerät Charlotte dabei regelrecht ins Schwärmen, wenn es um ihren Co-Moderator geht. Sie ist überzeugt: Wenn der 34-Jährige den richtigen Menschen an seiner Seite hat, kann er ein außergewöhnlicher Partner sein. "Wenn du mal eine Freundin hast, die du wirklich vom Herzen her aufrichtig liebst, dann wirst du einer der tollsten Freunde oder Partner sein, die man haben kann", sagte die Moderatorin mit Blick auf Calvin.

Dabei macht Charlotte keinen Hehl daraus, dass der Realitystar in der Vergangenheit nicht immer von seiner besten Seite zu sehen war. "Calvin hat, klar, logisch, in der Vergangenheit sich nicht immer nur von der goldenen Seite gezeigt, sondern halt auch von der Seite, wo man denkt: Ja, die ist verbesserungswürdig", räumt sie offen ein. Heute erlebe sie ihn jedoch als loyalen Freund. Außerdem betont sie, dass schlechtes Partnerverhalten ihrer Meinung nach oft situationsabhängig sei und nicht zwingend ein dauerhaftes Persönlichkeitsmerkmal darstelle. Sogar eine Vorbildrolle für junge Männer kann sie sich bei Calvin vorstellen – mit einem kleinen Vorbehalt: "Es wäre schön, wenn sie sich die richtigen Seiten dann bei ihm auspicken – und nicht die anderen", sagte sie lachend.

In "Bad Boyfriends – Jetzt wird abgerechnet" dreht sich alles genau um solche Fragen. In dem neuen Format werden acht Männer unter einem Vorwand nach Teneriffa gelockt. Sie glauben, sie nehmen an einem Format namens "Bro Island" teil. Vor Ort kommt es dann knüppelhart: Die Show existiert nicht. Stattdessen empfangen ihre Freundinnen die Truppe – sie haben genug von ihren "Red Flags" und wollen in Sachen Eifersucht, Kontrollverhalten und leere Versprechungen abrechnen. Charlotte und Calvin moderieren das Geschehen gemeinsam – und versprechen neben Drama und Emotionen auch echte Tiefe.

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Instagram / charlottewuerdig Calvin Kleinen und Charlotte Engelhardt, Juni 2026

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RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

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RTL / Markus Hertrich Calvin Kleinen und Charlotte Würdig, Moderatoren von "Bad Boyfriends"