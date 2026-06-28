Yvonne Catterfeld turtelt mit Partner Adam in München

Beim Filmfest München hat Yvonne Catterfeld (46) nicht nur ihre neue Dokumentation "All The Sounds of Music" vorgestellt, sondern ganz elegant auch ihren Partner Adam von Mack als charmante Begleitung ausgeführt. Beim "Moonlake Entertainment Brunch" war der Kameramann und Fotograf mit dabei – und das ist seltener, als man denken würde: Es war erst der zweite öffentliche Auftritt des Paares überhaupt. Gegenüber Bunte schwärmte Yvonne davon, wie schön es sei, ihn bei solchen Terminen dabei zu haben: "Normal ist es nicht. Wir gehen natürlich überall zusammen hin, aber ab und zu finde ich das ganz schön. Ich gehe auch nicht so gerne alleine auf Veranstaltungen, ehrlich gesagt. Ist schon schöner, wenn man zu zweit ist."

Ihr erstes öffentliches Auftreten als Paar hatten die beiden bereits im vergangenen November bei der BAMBI-Verleihung, ebenfalls in München. Danach dauerte es rund ein halbes Jahr bis zu diesem erneuten gemeinsamen Termin. Dabei sind Yvonne und Adam längst kein frisches Paar mehr – seit fünf Jahren sind sie zusammen und leben mit Yvonnes Sohn Charlie im Münchener Umland. Auch beruflich arbeiten sie zusammen: Adam fotografierte die Cover von Yvonnes letzten beiden Alben "Change" aus dem Jahr 2021 und "Mood" aus dem Jahr 2025 und stand zuletzt auch hinter der Kamera für eine vierteilige Mini-Serie namens "Yvonne learns to sheep".



Im Familienalltag von Yvonne spielt Adam nicht nur als kreativer Partner eine Rolle. Die Sängerin lebt mit Charlie und ihrem Freund in einer Patchworkkonstellation, in der mehrere wichtige Männer im Leben ihres Sohnes präsent sind, darunter auch Charlies Vater Oliver Wnuk (50). In Interviews und Social-Media-Beiträgen hebt Yvonne immer wieder hervor, wie wertvoll dieses enge Miteinander für ihren Sohn ist und wie sehr sie das harmonische Umfeld schätzt. Während sie auf der Bühne und vor der Kamera im Rampenlicht steht, bleibt das Privatleben der Künstlerin meist im Hintergrund – umso auffälliger ist es, wenn sie bei öffentlichen Terminen nun bewusst die Nähe zu Adam sucht und ihn an ihrer Seite zeigt. Für die Sängerin scheinen Liebe, Familie und gemeinsame Projekte Hand in Hand zu gehen.

Anzeige Anzeige

Imago Bei der 77. Bambi-Verleihung 2025 in den Bavaria Filmstudios: Yvonne Catterfeld mit Adam von Mack

Anzeige Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk

Anzeige Anzeige

Getty Images Yvonne Catterfeld, September 2004