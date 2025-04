Zu wenig Nachfrage: Yvonne Catterfeld muss Konzerte absagen

Yvonne Catterfeld (45) hat bekannt gegeben, dass sie zwei Termine ihrer geplanten "Move"-Tour absagen muss. Betroffen sind die Konzerte am 23. Mai in Leipzig und am 25. Mai in Dresden. Der Grund: zu wenige verkaufte Tickets. Auf Instagram erklärte die Sängerin, dass die Kosten für die Shows die Einnahmen übersteigen würden. "Die Nachfrage war bisher leider so gering, dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich bei dieser Tour draufzahlen muss", schrieb sie offen.

Yvonne betont, wie schwer ihr die Entscheidung gefallen sei, da so eine Tour immer viele Menschen – vor und hinter der Bühne – einbeziehe und fixe Ausgaben mit sich bringe. Gerade diese Kosten seien in der letzten Zeit erheblich gestiegen, was es umso schwieriger mache, faire Ticketpreise aufrechtzuerhalten und gleichzeitig alle finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen. Während die Ticketverkäufe in Städten wie Köln, Frankfurt, München, Hamburg und Berlin deutlich besser laufen und die Konzerte dort wie geplant stattfinden können, wurden für die abgesagten Shows in Sachsen Rückerstattungen ermöglicht.

Yvonne, die bereits als Schauspielerin und Sängerin große Erfolge feierte, zeigt in dieser Situation eine beachtenswerte Transparenz. Fans loben ihren offenen Umgang mit der Problematik auf ihren Social-Media-Kanälen: "Danke für deine Ehrlichkeit" und "Es ist stark, dass du so dazu stehst", heißt es in den Kommentaren. Ob in Interviews oder Social-Media-Posts – Yvonne teilt gerne Einblicke in ihre Gedanken und Gefühle mit ihren Anhängern. Ihre Ehrlichkeit bei der jetzigen Tournee-Absage stärkt das Vertrauen ihrer Fans nur noch mehr.

Getty Images Yvonne Catterfeld, "The Voice of Germany"-Halbfinale im Jahr 2024

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld, Sängerin

