Yvonne Catterfeld feiert ihren Partner als "Bonus-Papa"

Zum Vatertag am 14. Mai hat Yvonne Catterfeld (46) auf Instagram rührende Worte für die wichtigsten Männer in ihrem Leben gefunden. Die Sängerin und Schauspielerin bedankte sich in einem emotionalen Beitrag bei ihrem Vater Jürgen, bei ihrem Ex Oliver Wnuk (50) – mit dem sie den gemeinsamen Sohn Charlie hat – und bei ihrem Partner Adam von Mack, der als Bonus-Papa in Charlies Leben eine besondere Rolle spielt. "Ich bin dankbar, dass mein Sohn von so tollen Männern umgeben ist, die ihn lieben und so viel Vielfalt, echte Männlichkeit und Wärme in sein Leben bringen", schrieb Yvonne in dem Post. Abschließend betonte sie: "Männer werden oft kritisiert, dabei brauchen wir sie und es gibt so viele, die einfach nur großartig sind!"

Besonders herzliche Worte fand Yvonne auch für ihren Vater, dem sie in ihrem Beitrag mehrere gemeinsame Fotos widmete, die ihn mit ihr oder Enkel Charlie zeigen. "Ich bin stolz, einen so liebevollen und extrem lustigen Papa zu haben, der nun meinem Sohn die ganze Liebe und Aufmerksamkeit gibt", schrieb sie. Ihr Vater sei "der coolste und beste Opa" und "immer zu einem Streich aufgelegt, immer einen schwarzen Witz parat".

Yvonne lebt mit Adam und dem zwölfjährigen Charlie in einem Münchener Vorort, nachdem sie 2024 nach 24 Jahren Berlin den Rücken gekehrt hatte. Das Patchwork-Leben mit ihrem Ex Oliver scheint dabei harmonisch zu funktionieren. Gegenüber dem Magazin Gala schwärmte die Schauspielerin bereits davon, dass das gemeinsame Familienkonstrukt "eine Bereicherung sein kann, wenn alle den Blick auf das Kind richten".

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Getty Images Yvonne Catterfeld und Adam von Mack beim Bambi in München, November 2025

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Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk, 2018

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Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld mit ihremy Vater Jürgen