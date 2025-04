Yvonne Catterfeld über Freundschaft zu Jeanette Biedermann

Yvonne Catterfeld (45) hat in einem Interview mit Absolut Radio über ihre frühere Rivalität mit Jeanette Biedermann (45) gesprochen. Die beiden Musikerinnen und Schauspielerinnen wurden Anfang der 2000er-Jahre durch ihre Rollen in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten bekannt und galten lange als Konkurrentinnen. Während Jeanette seit 1999 als Marie Balzer im Format zu sehen war, stieß Yvonne im Jahr 2001 in der Rolle der Julia Blum dazu. Wie Yvonne jetzt enthüllte, habe damals eine "komische Spannung" zwischen den beiden geherrscht, obwohl sie nicht viel miteinander zu tun gehabt hätten: "Ich hatte das Gefühl, dass Jeanette mich nicht mochte", erzählte sie und führte die Distanz auch auf äußeren Druck zurück.

Die Rivalität zwischen den beiden beschränkte sich jedoch nicht nur auf ihre Zeit bei GZSZ. Auch in der Musikbranche wurden sie oft gegeneinander ausgespielt. Während Jeanette schon früh große Erfolge mit Hits wie "Rock My Life" feierte, gelang Yvonne 2003 mit "Für Dich" der große Durchbruch. Laut Yvonne habe jedoch nicht die Konkurrenz im Vordergrund gestanden, sondern eher Missverständnisse und Unsicherheiten: "Manchmal ist es auch nur ein Gefühl, dass jemand einen nicht mag." Trotz der Spannungen kam es nie zu einem offenen Konflikt – eine echte Freundschaft entstand zu dieser Zeit allerdings auch nicht.

Aus der früheren Distanz entwickelte sich über die Jahre jedoch eine enge Verbindung - "Witzigerweise ist Jeany inzwischen eine sehr gute Freundin von mir", so die Musikerin. Beide teilen inzwischen nicht nur ihre Erfahrungen als Sängerinnen und Soap-Stars, sondern auch viele persönliche Erinnerungen. Aktuell blickt Yvonne mit Stolz auf Jeanettes Teilnahme bei Let's Dance und fiebert für ihre Freundin mit. Die einstige Konkurrenz scheint vergessen, und in der gegenseitigen Unterstützung zeigt sich, wie aus beruflichen Weggefährtinnen mit der Zeit echte Verbündete werden können.

Getty Images Yvonne Catterfeld, "The Voice of Germany"-Halbfinale im Jahr 2024

RTL / Stefan Gregorowius Jeanette Biedermann und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance", 2025

