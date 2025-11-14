Bambi: Yvonne Catterfeld zeigt sich erstmals mit Adam Mack

Bei den Bambi Awards am 13. November 2025 in München sorgte Yvonne Catterfeld (45) für eine kleine Sensation. Die Sängerin und Schauspielerin erschien erstmals gemeinsam mit ihrem Partner Adam von Mack in der Öffentlichkeit: "Ich finde es schön, auch mal wegzugehen. Ich bin ja nicht so oft auf Veranstaltungen." Während sie vor den Kameras alleine posierte, gab sie im Interview mit dem Magazin Bunte zu, wie glücklich sie über die gemeinsame Teilnahme sei: "Ich bin heute mal nicht allein und das freut mich sehr." Offiziell solo über den roten Teppich geschritten, erklärte die "Wolfsland"-Darstellerin, die von Berlin nach Bayern gezogen ist, pragmatisch: "Wir haben eine Bambi-Einladung gehabt und er hat 'Ja' gesagt."

Yvonne verriet, dass sie und Adam bereits seit "über vier Jahren" ein Paar sind. Der Grund, weshalb er sie noch nie auf einen öffentlichen Event begleitet hatte, ist schlicht: "Adam ist da auch überhaupt nicht dran interessiert, er ist völlig relaxed", erklärte die ehemalige The Voice of Germany-Jurorin weiter. Trotz seiner Zurückhaltung stand er ihr liebevoll bei, hielt ihr vor ihrem Red-Carpet-Auftritt die Hand auf den Rücken, damit sie sich sammeln konnte, ehe sie ins Blitzlichtgewitter trat. Erwartungsgemäß hielt sich Adam im Hintergrund, während Yvonne auf der Gala mit einem schwarzen Zweiteiler und langen Haarwellen für Aufsehen sorgte.

Die 45-Jährige ist dafür bekannt, den Spagat zwischen Bodenständigkeit und Glamour elegant zu meistern. Ihr Fokus liegt dabei weiterhin vor allem auf ihrem privaten Glück. Mit ihrem 2014 geborenen Sohn aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Oliver Wnuk (49) und der Unterstützung ihres aktuellen Partners scheint sie ihren Alltag bestens zu meistern. "Patchwork kann eine Bereicherung sein, wenn alle den Blick auf das Kind richten", erklärte sie gegenüber Gala. Glamouröse Abende seien für sie eher die Ausnahme, so verriet sie, da sie nur selten an öffentlichen Events teilnimmt. Sie konzentriert sich lieber auf ihre musikalische Karriere, die aktuell jedoch von einer schwindenden Nachfrage bei künftigen Konzerten überschattet wird.

Getty Images Yvonne Catterfeld, Sängerin

SAT. 1 Yvonne Catterfeld bei "The Voice Senior"

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk