Das fällt Yvonne Catterfeld (46) am Mama-Sein am schwersten

Yvonne Catterfeld (46) strahlte beim Auftritt auf der "Medienboard"-Party im Rahmen der Berlinale in einem auffälligen orangefarbenen Anzug mit Felljacke – doch hinter dem glamourösen Look verbirgt sich ein Alltag voller Herausforderungen. Im Gespräch mit dem Magazin Bunte sprach die Sängerin und Schauspielerin offen über die Schwierigkeiten, die der Spagat zwischen Beruf und Mutterrolle mit sich bringt. Besonders das frühe Aufstehen für die Schule ihres zehnjährigen Sohnes gestaltet sich für die bekennende Nachteule als große Hürde. "Früh aufstehen fällt mir wirklich schwer", verriet Yvonne und ergänzte mit einem Augenzwinkern, dass sie zwar mit wenig Schlaf funktioniere, aber "das kommt dann auch irgendwann wie ein Bumerang zurück".

Die Mutterrolle ist für Yvonne dennoch eine erfüllende Aufgabe. Bereits in früheren Interviews schwärmte sie davon, dass nichts für sie das Mamasein ersetzen könne. Nach der Trennung von Oliver Wnuk (50) hat die gebürtige Erfurterin ihren Lebensmittelpunkt ins Münchener Umland verlegt, wo sie gemeinsam mit ihrem Partner Adam von Mack und ihrem Sohn lebt. Die ländliche Idylle biete der Familie nicht nur eine bessere Lebensqualität, sondern auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die Yvonne sehr zu schätzen weiß.

Das öffentliche Privatleben hielt Yvonne bisher eher zurück, doch im vergangenen Jahr präsentierte sie sich erstmals auf einer Red-Carpet-Veranstaltung mit Adam an ihrer Seite. Gemeinsam erschienen sie bei den Bambi Awards und feierten damit ihren ersten gemeinsamen Auftritt als Paar vor den Kameras. Yvonne zeigte sich damals glücklich über diese seltene Gelegenheit, sich als Paar in der Öffentlichkeit zu zeigen. Auch nach 24 Jahren in Berlin und trotz des hektischen Berufslebens genießt die Musikerin heute die Ruhe abseits des Großstadttrubels und findet dort Inspiration und Energie für ihre Projekte.

Getty Images Yvonne Catterfeld, Musikerin

Getty Images Yvonne Catterfeld beim Deutschen Filmpreis 2023

Getty Images Yvonne Catterfeld, Juli 2019