So funktioniert Yvonne Catterfelds Patchwork-Familie

Yvonne Catterfeld (45) spricht offen über ihr neues Leben im bayerischen Vorort bei München. Nach ihrer Trennung von Schauspieler Oliver Wnuk (49) im Jahr 2021 wagte die Sängerin und Schauspielerin einen Neuanfang. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner und ihrem Sohn meisterte die ehemalige The Voice of Germany-Jurorin nicht nur einen Umzug, sondern schuf auch eine harmonische Patchwork-Situation. "Patchwork kann eine Bereicherung sein, wenn alle den Blick auf das Kind richten", erklärt Yvonne gegenüber Gala und betont, dass sie und Oliver trotz der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis pflegen würden.

Yvonne schwärmt außerdem von ihrem neuen Partner, der sich nicht nur wunderbar in die Familie eingefügt habe, sondern auch eine enge Bindung zu ihrem Sohn Charlie aufgebaut habe. "Er mochte ihn von Anfang an", erzählt sie. Das Muttersein bezeichnet die Sängerin als die schönste Veränderung ihres Lebens – umso wehmütiger stimmt sie der Gedanke, dass Charlie eines Tages ausziehen wird. "Mein Sohn ist meine absolute Priorität und ich genieße jede gemeinsame Minute", sagt sie.

Der Umzug aus Berlin ins bayerische Voralpenland markiert für Yvonne einen großen Schritt – und zugleich eine Inspiration. Nicht nur die Natur und Ruhe sind für sie eine willkommene Abwechslung zur vorherigen Großstadthektik, auch ihr neues Album "Move" wurde durch diesen Lebenswandel beeinflusst. "Bleib aktiv, in Bewegung", lautet eine der Botschaften, die sie mit ihren Songs vermitteln möchte. Die ersten Monate in ihrem neuen Zuhause waren geprägt von Anpassungen und Renovierungen, doch mittlerweile fühle sich die Sängerin angekommen. Vor allem die kurzen Wege in die Natur und die Nähe zu den Bergen würden zu ihrem Wohlbefinden beitragen.

Getty Images Yvonne Catterfeld und Oliver Wnuk, 2018

Instagram / yvonne_catterfeld_offiziell Yvonne Catterfeld und ihr Sohn im Juli 2024

